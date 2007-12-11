اصغر امیرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکل به وجود آمده برای پرداخت حقوق و مزایای کتابداران این استان گفت: عصر روز یکشنبه در جلسه معاونین ارشاد این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که برای حل مشکل این کتابداران باید هرچه زودتر اقدامات لازم صورت گیرد. ما تاکنون نیز پیگیری های مکرری را - هم از طریق سازمان مدیریت و هم از طریق اقتصاد و دارایی - انجام داده ایم.

وی افزود: مدتهاست که فهرست حقوقی این کتابداران را ارسال و شماره حساب مالی آنها را اعلام کرده ایم اما هنوز کارهای مربوط به آن در سازمان مدیریت و اداره دارایی استان انجام نشده و در این مورد تعلل صورت گرفته است.

مدیرکل ارشاد استان تهران اضافه کرد: به هر حال تمام تلاش ما این است که حقوق سه ماه جاری (مهر، آبان و آذر) این تعداد از کتابداران را در پایان همین ماه پرداخت کنیم و قول می دهیم که از ماه بعد حقوق آنها همانند سایر کارکنان به موقع پرداخت شود. امیدوارم اعتبار لازم برای این کار هم تخصیص داده شود و دیگر مشکل بودجه ای نداشته باشیم.

وی همچنین درباره مزایای 67 کتابدار رسمی شاغل در کتابخانه های عمومی، گفت: بحث مزایای این تعداد از کتابداران به انجمن کتابخانه های عمومی مربوط می شود که اعلام کند آیا آنها اصلاً اضافه کار کرده اند تا اضافه کاری بگیرند یا به ماموریت رفته اند تا حق ایاب و ذهاب بگیرند و قس علی هذا... در واقع باید این مبالغ را انجمن تصویب و به ما اعلام کند. ما متعهد به پرداخت مبالغ مربوط به کارانه آنها هستیم و این کار را هم می کنیم. کارانه این کتابداران هم به زودی پرداخت می شود.

امیرنیا خاطرنشان کرد: اساساً بحث به تعویق افتادن حقوق و مزایای کتابداران رسمی مامور به نهاد کتابخانه های عمومی مختص استان تهران نیست و با توجه به ابلاغی که چندی پیش توسط دولت انجام شد، انجام کارها و هماهنگی های لازم نیاز به صرف زمان دارد و ما نیز در حال انجام این کار هستیم.

به گزارش مهر، با وجود گذشت دو ماه از ابلاغ مصوبه هیئت دولت مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای کتابداران مامور به خدمت در نهاد کتابخانه ها توسط وزارت ارشاد، تعداد 67 کتابدار رسمی استان تهران علاوه بر اینکه 6 ماه است مزایای خود را دریافت نکرده اند نزدیک به سه ماه را نیز بدون حقوق سپری کرده اند که تعدادی از آنها دو روز قبل در گفتگو با مهر، از احتمال تجمع جلوی وزارت ارشاد با هدف تامین حقوق خود خبر داده بودند. درحال حاضر بیش از 800 کتابدار رسمی وزارت ارشاد در نهاد کتابخانه های عمومی مامور به خدمت اند که تعدادی از این کتابداران سال گذشته با تجمع هایی مقابل وزارت ارشاد نسبت به عدم پرداخت مطالبات چندین ماهه و نیز مشخص نبودن جایگاه شغلی شان اعتراضهای خود را مطرح کردند.