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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۱۶

رییس سازمان بسیج رسانه استان قزوین خبر داد؛

ارسال ۴۵۵ اثر به جشنواره ابوذر قزوین

ارسال ۴۵۵ اثر به جشنواره ابوذر قزوین

قزوین- رییس سازمان بسیج رسانه استان قزوین از رسال ۴۵۵ اثر به هشتمین دوره جشنواره ابوذر در استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز بعد از ظهر سه شنبه در اختتامیه هشتمین جشنواره ابوذر استان قزوین اظهار کرد: مهمترین مساله کشور در حال حاضر تبیین مساله انتخابات و لزوم حضور حداکثری مردم شریف ایران اسلامی در این حماسه بزرگ است.

وی افزود: وظیفه اصحاب رسانه و مطبوعات به عنوان یکی از تریبون دارها و قشرهایی که مخاطب دارد این است که مردم را برای مشارکت پرشور در انتخابات دعوت و تشویق کنیم.

رییس سازمان بسیج رسانه استان قزوین بیان کرد: در هشتمین دوره جشنواره ابوذر ۴۵۵ اثر توسط ۱۴۳ شرکت کننده از ۳۸ رسانه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی عنوان کرد: روند جشنواره هر سال به نسبت سال قبل از ارتقاء کمی و کیفی برخوردار بوده و این دور نیز شاهد ارسال آثار با کیفیت خوبی بودیم.

کد مطلب 6023791

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