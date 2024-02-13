ارسال ۴۵۵ اثر به جشنواره ابوذر قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز بعد از ظهر سه شنبه در اختتامیه هشتمین جشنواره ابوذر استان قزوین اظهار کرد: مهمترین مساله کشور در حال حاضر تبیین مساله انتخابات و لزوم حضور حداکثری مردم شریف ایران اسلامی در این حماسه بزرگ است.

وی افزود: وظیفه اصحاب رسانه و مطبوعات به عنوان یکی از تریبون دارها و قشرهایی که مخاطب دارد این است که مردم را برای مشارکت پرشور در انتخابات دعوت و تشویق کنیم.

رییس سازمان بسیج رسانه استان قزوین بیان کرد: در هشتمین دوره جشنواره ابوذر ۴۵۵ اثر توسط ۱۴۳ شرکت کننده از ۳۸ رسانه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی عنوان کرد: روند جشنواره هر سال به نسبت سال قبل از ارتقاء کمی و کیفی برخوردار بوده و این دور نیز شاهد ارسال آثار با کیفیت خوبی بودیم.