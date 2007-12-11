هشتمین تعویق انتخابات / نشست بعدی پارلمان در دوشنبه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دربیانیه ای که از سوی دفتر نبیه بری صادرشد، آمده است : نشست پارلمان که قراربود امروز سه شنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان تشکیل شود؛ به ساعت 12 روز دوشنبه 17 دسامبر( 26 آذرماه) موکول شد تا رایزنی های بیشتری برای دستیابی به توافق درباره انتخاب رئیس جمهوری جدید انجام شود.

انتظارمی رفت که نشست پارلمان لبنان این بار یعنی برای هشتمین بارنیز به تعویق افتد،زیرا گروه های موافق و مخالف لبنانی درباره سازوکار تعدیل قانون اساسی تا به موجب آن میشل سلیمان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، به توافق نرسیدند.

کاخ ریاست جمهوری بعبدا از 24 نوامبر یعنی بعد از به پایان رسیدن ملهت قانونی دوره ریاست جمهوری امیل لحود تا کنون از رئیس جمهور خالی است.

پیش از بیانیه تعویق نشست امروز پارلمان لبنان، فراکسیون اکثریت نمایندگان پارلمان لبنان اعلام کردند که در نشست امروزپارلمان شرکت نخواهد کرد.

نمایندگان اکثریت پارلمان لبنان در بیانیه ای اعلام کردند: باید نشستی ویژه برای تعدیل قانون اساسی به منظور انتخاب رئیس جمهوری جدید تشکیل شود، در صورت تشکیل نشدن آن، نمایندگان اکثریت در فراکسیون 14 مارس امروز در رد هرگونه نقض قانون اساسی درپارلمان حضور نمی یابند.