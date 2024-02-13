مردم تنگستان در انتخابات مشارکت حداکثری خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی سه شنبه شب در نشست ستاد شئون فرهنگی شهرستان تنگستان، ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور مردم این شهرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان کرد: مردم تنگستان با حضور گسترده خود در جشن پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تبعیت از ولایت فقیه و پشتیبانی از نظام اسلامی تجدید بیعت کردند.

احمد لطفی ضمن تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن‌های ایام شعبانیه افزود: ایام شعبانیه زمان مناسبی است که فضای شهرستان را با توجه به ایام ارزشمند شعبان معنوی‌تر و یک نشاط معنوی، اجتماعی در شهرستان ایجاد کنیم.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: این جشن‌ها باید با محوریت مردم و با پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی صورت بگیرد.

وی یاد آور شد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال جاری قرار داریم، باید با تبلیغات حداکثری خود زمینه انتخابات با شکوهی را فراهم سازیم.

لطفی ادامه داد: جامعه ورزشی، هنری، فرهنگیان، بسیجیان و هیئت‌های مذهبی با وارد شدن به میدان و تبلیغات انتخاباتی می‌توانند زمینه ساز حضور پرشور مردم در انتخابات باشند.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: همه مقدمات برگزاری انتخاب ۱۱ اسفند در شهرستان صورت گرفته است و تعداد ۷۰ شعبه ثابت و سیار جهت اخذ رأی مردم در روز انتخابات پیش بینی شده است.