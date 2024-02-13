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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۴۷

فرماندار تنگستان:

مردم تنگستان در انتخابات مشارکت حداکثری خواهند داشت

مردم تنگستان در انتخابات مشارکت حداکثری خواهند داشت

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: حضور حماسی مردم تنگستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نویدبخش مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی سه شنبه شب در نشست ستاد شئون فرهنگی شهرستان تنگستان، ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور مردم این شهرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان کرد: مردم تنگستان با حضور گسترده خود در جشن پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تبعیت از ولایت فقیه و پشتیبانی از نظام اسلامی تجدید بیعت کردند.

احمد لطفی ضمن تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن‌های ایام شعبانیه افزود: ایام شعبانیه زمان مناسبی است که فضای شهرستان را با توجه به ایام ارزشمند شعبان معنوی‌تر و یک نشاط معنوی، اجتماعی در شهرستان ایجاد کنیم.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: این جشن‌ها باید با محوریت مردم و با پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی صورت بگیرد.

وی یاد آور شد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال جاری قرار داریم، باید با تبلیغات حداکثری خود زمینه انتخابات با شکوهی را فراهم سازیم.

لطفی ادامه داد: جامعه ورزشی، هنری، فرهنگیان، بسیجیان و هیئت‌های مذهبی با وارد شدن به میدان و تبلیغات انتخاباتی می‌توانند زمینه ساز حضور پرشور مردم در انتخابات باشند.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: همه مقدمات برگزاری انتخاب ۱۱ اسفند در شهرستان صورت گرفته است و تعداد ۷۰ شعبه ثابت و سیار جهت اخذ رأی مردم در روز انتخابات پیش بینی شده است.

کد مطلب 6023801

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