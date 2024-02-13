به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجید فولادگر شامگاه سه شنبه در نشست با فعالان تولیدی و اقتصادی گیلان اظهار کرد: گوش و چشم مسؤولان برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های تولیدگران و فعالین اقتصادی باز است.

معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت تولید و اشتغال در سرفصل‌های مختلف بیان کرد: توسعه و پیشرفت کشور بدون توجه به تولید امکان پذیر نیست.

فولادگر با تاکید بر لزوم حمایت بانک‌ها از تولید اضافه کرد: بانک‌ها باید در مسیر حمایت از تولید حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه دغدغه مندی تولیدکنندگان در حوزه بانک‌ها به‌حق است، افزود: نگاه بانک‌ها به تولید باید مسوولانه و دغدغه مندانه باشد.

معاون کسب و کار وزیر صمت با اشاره به اهمیت توسعه تولید دانش بنیان بیان کرد: نگاه حمایتی به تولید دانش بنیان و علم پایه ویژه است.

فولادگر با اشاره به مشکلات تأمین انرژی صنایع و کارخانجات بیان کرد: پایدار نگه داشتن انرژی و سوخت صنایع مورد تاکید است و نباید چراغ صنایع به خاطر ناترازی انرژی خاموش بماند.

فضای تأمین مالی در کشور رو به بهبود است

وی با بیان اینکه فضای تأمین مالی در کشور رو به بهبود است، افزود: بانک‌مرکزی برای بهبود بخشی تأمین مالی اقدامات قابل توجهی انجام داده که در دراز مدت نتیجه می‌دهد.

معاون وزیر صمت با اشاره موانع در مسیر تولید و اشتغال بیان کرد: دولت سیزدهم نگاه راهبردی برای حل مشکلات تولیدی دارد و در این بخش اقدامات خوبی صورت گرفته است.

فولادگر با بیان اینکه رفتن به قله‌های پیشرفت دردسرها و موانع طبیعی است، گفت: برداشتن موانع، تلاش برای گام برداری در مسیر توسعه و ثبات مدیریتی در بخش‌های مختلف منجر به موفقیت می‌شود.

وی با بیان اینکه کشور به صاحبان تولید نیاز مبرم دارد، افزود: رسیدن به توسعه در بخش‌های مختلف نیازمند توجه به تولید است.

معاون وزیر صمت با تاکید بر هموارسازی مسیر تولید بیان کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که تولید انتخاب اول افراد برای سرمایه گذاری تبدیل شود.

فولادگر با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدات دانش بنیان اضافه کرد: بسترها برای تولید دانش بنیان و صادرات محور فراهم می‌شود.

وی از تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین مالی تولید در کشور خبر داد و افزود: مقدمات تخصیص این اعتبار برای جان بخشی مالی به تولید فراهم شده است.