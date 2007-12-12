اصلاح طلبان استان مرکزی برای هفت کرسی مجلس هشتم ائتلاف کردند

سروش فرهادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سه ماه از تشکیل ستاد مرکزی می گذرد و تلاش می شود به جز شهرستانها، روستاها نیز تحت پوشش قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه در انتخاب گزینه ها، روش های دموکراتیک مد نظر است، عنوان کرد: در این انتخابها، تلاش می شود قواعد بازی به طور کامل دموکراتیک باشد و به دیدگاه همه احترام گذاشته شود.

فرهادیان اتخاذ این روش را در پی آسیب شناسی گذشته در انتخاب کاندیداها عنوان کرد و اظهار داشت: در این ستاد، مجموعه گروه های اصلاح طلبان استان حضور دارند اما حزب اعتماد ملی به دلیل برنامه های حزبی خود، ضمن عذرخواهی از تشکیلات ستاد ائتلاف بیرون رفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه، انتقال موج انتخاباتی به جامعه از برنامه های ما برای طرح دیدگاه ها است، ادامه داد: تلاش می کنیم جامعه را سیاسی کنیم و از حداقل امکانات، حداکثر استفاده صورت گیرد.

این فعال سیاسی، برنامه ریزی برای حضور چهره های سیاسی اصلاح طلب را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: تلاش می کنیم شخصیت هایی مانند سیدمحمد خاتمی را به استان دعوت کنیم.

فرهادیان با اشاره به اینکه در مسیر فعالیت در دوران انتخابات از منابع اطلاع رسانی خود استفاده می کنیم، خاطرنشان کرد: کمیته دانشجویی و بانوان ستاد اصلاح طلبان نیز تشکیل شده است.

وی بیان داشت: با رد صلاحیت های احتمالی، متناسب با شرایط تصمیم گیری می کنیم.