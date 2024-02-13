مراسم اهدای هدایای مقام معظم رهبری به مدال آوران مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران سه شنبه شب در مراسم اهدا هدایای مقام معظم رهبری به مدال آوران آسیایی و پاراآسیایی هانگژو، اظهار داشت: در طول این مدت، سعی کردیم رسم جوانمردی را با دو بال راست گویی و صداقت اجرا کنیم.
وی از افتخارآفرینی ورزشکاران مازندرانی تقدیر کرد و گفت: در مسابقات اخیر، کوچکترین شهرستان ما به اندازه یک استان مدال آورده است در واقع ما ۲۷ کشور آسیایی را پشت سر گذاشتیم.
رجبی بیان کرد: ورزشکاران مازندرانی با کسب یک چهارم مدالهای کاروان ایران شامل سه طلای انفرادی و یک طلای تیمی، هفت نقره و ۲ برنز از بازیهای آسیایی هانگژو، این استان را در صدر استانهای مدالآور کشور از المپیک آسیایی ۲۰۲۲ قرار دادند.
وی ادامه داد: سهم ورزش مازندران از افتخارآفرینی برای ایران در این رقابتها نیز مانند سالهای اخیر قابل توجه بود. حدود ۸۰ ورزشکار مازندرانی در ۲۱ رشته شانس کسب مدال از این رقابتها را داشتند که ۱۶ نفر از این تعداد با دست پر از چین به کشور بازگشتند و یک مدال المپیک آسیایی به تابلو افتخارات خود افزودند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران از حمایت صد در صدی از قهرمانان مازندرانی خبر داد و گفت: جهت حمایت از ورزشکاران برخی از سالنهای ورزشی را از طریق ماده ۷۷ و ماده ۸۸ در اختیار ورزشکاران و قهرمانان قرار خواهیم داد تا شاهد رشد و پیشرفت هرچه بیشتر این عزیزان باشیم.
رجبی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از ورزشکاران مازندرانی در برابر رژیم کودک کش اسرائیل بازی نکردهاند، افزود: ۵ هزار شهید ورزشکار در کشور داریم که ۱۲۵۰ نفر این شهدای گرانقدر برای استان مازندران است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران در پایان تاکید داشت: برای پیشرفت هرچه بیشتر ورزش مازندران نیاز به حمایت همه شما عزیزان داریم.
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