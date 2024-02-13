به گزارش خبرنگار مهر، فردا چهارشنبه مسابقات بینالمللی کشتی آزاد جوانان گرامیداشت شهیدان «علی پناهی» در مرکز لرستان آغاز میشود.
این رقابتها در شرایطی در سالن مسابقات شهید «چاغروند» خرمآباد برگزار میشود که چهار تیم از کشورهای ازبکستان، مجارستان، عراق و قرقیزستان در آن حضور دارند.
این رقابتها حکم انتخابی تیم ملی آزاد جوانان را داشته و تمامی مدعیان کشور در اوزان مختلف در آن شرکت میکنند.
مراسم وزنکشی این مسابقات صبح روز چهارشنبه بیست و پنجم انجام شده و مسابقات از ساعت ۱۰ صبح بهصورت رسمی آغاز خواهند شد.
مراسم افتتاحیه این رقابتها با حضور استاندار لرستان، «ابراهیم مهربان» دبیر فدراسیون کشتی و «غلامرضا محمدی» سرمربی تیم ملی آزاد جوانان از ساعت ۱۶ همین روز برگزار خواهد شد.
طبق اعلام «فرید بهرامی» رئیس هیئت کشتی لرستان و مسئول برگزاری این مسابقات برای برگزاری این رقابتها آخرین امکانات موردنیاز در سالن شهید «چاغروند» فراهم شده است.
از استان لرستان بهعنوان میزبان مسابقات ۱۶ کشتیگیر روی تشک میروند.
مسابقات بینالمللی کشتی آزاد گرامیداشت شهیدان علی پناهی روز پنجشنبه بیست و ششم بهمنماه به پایان خواهد رسید.
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