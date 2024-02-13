سیستم مانیتورینگ تصفیه خانه آب اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جاننثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان شامگاه سهشنبه در حاشیه این افتتاح با بیان اینکه در تصفیه خانه اصفهان آب سالم و بهداشتی برای بیش از ۴ میلیون نفر تولید میشود گفت: این تصفیه خانه به عنوان اولین و مهمترین سامانه آبرسانی استان است که با استفاده از این تجهیز به صورت لحظهای و هوشمندانه آب سالم و بهداشتی در استان توزیع میشود.
وی با اشاره به هزینه ۱۲۰ میلیاردی برای نصب و راه اندازی این سامانه هوشمند افزود: این سامانه نظارتی در کشور بی نظیر است و فناوری آن را شرکتهای داخلی تولید و نصب راه اندازی کردهاند.
جاننثاری با تأکید بر لزوم صرفه جویی و مصرف بهینه آب، گفت: تصفیه و توزیع آب سالم و بهداشتی در شبکه نتیجه تلاش شبانه روزی در شرکت آبفا است و برای جلوگیری از قطعی آب به ویژه در روزهای پایانی سال و شروع فصل گرما مصرف بهینه آب را بیش از پیش باید رعایت کنیم.
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