قطبیت آموزش عالی غرب کشور در همدان تثبیت می شود

دکتر بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در خصوص دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه علوم پزشکی تثبیت آموزش عالی در سطح ملی مطرح است، اما در مورد سایر دانشگاهها اقداماتی مدنظر است که انجام خواهد شد.

وی افزود: در مورد دانشگاه جامع علمی - کاربردی و دانشگاه آزاد نیز تثبیت قطبیت آموزش عالی در غرب کشور مد نظراست.

مرادی توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای پیام نور سه شهرستان استان همدان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: از سال آینده واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی همدان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

وی تصریح کرد: رشته های دانشگاههای پیام نور با توجه به ماهیت مناطق و متناسب با نیاز بازار در نظر گرفته می شود به گونه ای که آموزش عالی معطوف به بازار کار باشد.

