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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۴

استاندار همدان:

قطبیت آموزش عالی غرب کشور در همدان تثبیت می شود

همدان - خبرگزاری مهر: بهروز مرادی گفت: به منظور تثبیت قطبیت آموزش عالی غرب کشور در همدان در تمام مراکز بخش های استان همدان شعبه دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود.

دکتر بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در خصوص دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه علوم پزشکی تثبیت آموزش عالی در سطح ملی مطرح است، اما در مورد سایر دانشگاهها اقداماتی مدنظر است که انجام خواهد شد.

وی افزود: در مورد دانشگاه جامع علمی - کاربردی و دانشگاه آزاد نیز تثبیت قطبیت آموزش عالی در غرب کشور مد نظراست.

مرادی توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای پیام نور سه شهرستان استان همدان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: از سال آینده واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی همدان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

وی تصریح کرد: رشته های دانشگاههای پیام نور با توجه به ماهیت مناطق و متناسب با نیاز بازار در نظر گرفته می شود به گونه ای که آموزش عالی معطوف به بازار کار باشد.

کد مطلب 602384

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