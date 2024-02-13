۶۰ پروژه عمرانی و خدماتی در یزد در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل کشفی در بازدید خبرنگاران از پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه ۴ شهرداری یزد اظهار کرد: ۶۱ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتبار ۱۲۲ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی میانگین ۸۰ درصد در سطح منطقه در حال اجراست.

وی افزود: در این قالب، سه پروژه بوستان کمیل، بوستان مهربانی و بلوار شهدای خیرآباد در اعیاد شعبانیه افتتاح می شود.

مدیر منطقه چهار شهرداری یزد تصریح کرد: برای اتمام این پروژه ها حدود ۳۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

کشفی با اشاره به مهمترین پروژه های در دست اجرا عنوان کرد: زیرسازی و آسفالت معابر، پیاده روسازی، حفر چاه جذبی، هدایت آب های سطحی، ساماندهی معابر، بازپیرایی و احداث بوستان از مهمترین پروژه هایی هستند که تا اواخر اردیبهشت ماه جاری به اتمام می رسد.

وی یادآور شد: طبق آمار شهرداری یزد در سامانه بودجه، منطقه چهار شهرداری یکی از مناطق پیشرو در جذب اعتبارات عمرانی در سال جاری معرفی شده است.