مرکز موسیقی صدا و سیما "منظومه سمفونیک مولانا " را منتشر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی مدیر مرکز موسیقی صدا و سیما با اعلام این خبردرخصو ص فعالیت های اخیراین مرکزگفت : هنر موسیقی در حال حاضر درشرایط مناسبی به سر می برد ازهمین رو ایجاد تعامل جدی بین هنرمندان موسیقی و رسانه ملی امری ضروری است و خوشبختانه این تعامل از چندی پیش بین هنرمندان با مرکز موسیقی صدا و سیما شکل گرفته است.

وی در ادامه به همکاری هوشنگ کامکاربا مرکز موسیقی صدا و سیما اشاره کرد و گفت : رسانه ملی بارها و بارها به مناسبت های مختلف از آثار گروه موسیقی کامکار استفاده کرده است و من شخصا معتقدم که وجود خانواده کامکار هم برای جامعه موسیقایی و هم برای رسانه ای مانند رادیو و تلویزیون مغتنم است ولذا خوشبختانه اخیرا قرارداد واگذاری منظومه سمفونیک مولانا اثر آقای هوشنگ کامکار به صدا و سیما به امضا رسیده است و ما از این همکاری خشنود و راضی هستم.

هوشنگ کامکار در خصوص چگونگی ساخت "منظومه سمفونیک مولانا" گفت : در آغاز لازم می دانم ضمن تشکر از توجه رسانه ملی به موسیقی فاخر تهیه منظومه سمفونیک مولانا را در مرکز موسیقی صدا وسیما به فال نیک بگیرم؛ امسال به نام مولانا نامگذاری شده است به همین دلیل از چندی پیش به فکر نوشتن اثری برای مولانا بودم در واقع دوست داشتم کاری بنویسم که درشان وعظمت این شاعر بزرگ و پرآوازه ایرانی باشد به همین دلیل نوشتن منظومه سمفونیک مولانا را به مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سال مولانا آغاز کردم.

وی در ادامه به چگونگی همکاری با سازمان صدا و سیما اشاره کرد و گفت : حدود 5 ماه پیش از سوی مرکز موسیقی صدا وسیما به من پیشنهادی شد که اثری برای مولانا بنویسم و من چون نمی توانم کار سفارشی در مدت زمان تعیین شده بنویسم جواب مثبتی به این مرکز ندادم و بعدا بنا به خواست شخصی این اثر را ساختم و اینک در اختیار سازمان قراردادم.

کامکار درباره شیوه ساخت این سمفونی گفت : با بسیار یاز دوستان مولانا شناسم تماس گرفتم و از آنها برای انجام کاری متفاوت مشورت خواستم و در ادامه به این نتیجه رسیدم که اثری بسازم که هم در شان مولانا وهم قابل عرضه درعرصه های بین المللی باشدبه همین جهت یکی از غزل های مولانا را مرکز قرار دادم و پس از آن شاه بیت های اشعار مولانا را کنارهم چیدم و گمان می کنم در نهایت منظومه سمفونیک مولانا اثری درخصوص عرفان، عشق و شخصیت خود مولانا از آب درآمد.

وی با اشاره به چگونگی اجرای این منظومه سمفونیک گفت : در این سمفونی عرفان،عشق در اشعار مولانا را به صورت دورانی و چرخشی آورده ام به این معنا که عرفان در در موسیقی و ریتم های متنوع بیان شده و پس از یک چرخش دورانی در شاه بیت های مولانا باز به اصل خویش که همان حکایت نی نامه است بازمی گردد این اثر از نظر زیبایی شناسی از ملودی های زیبا وتکنیک های متنوعی که درآهنگسازی تا آنجا که دانش من اجازه می داد استفاده کردم و در نهایت امیدوارم با مساعدت در معرفی این اثر از سوی سازمان صدا وسیما بتواند به جایگاه ارزنده ای دست پیدا کند و مانند قطعه" کجایید ای شهیدان خدایی" که در سال های انقلاب مکرر از رادیو و تلویزیون پخش و معرفی شد این بارهم "منظومه سمفونیک مولانا" معرفی شود.

هوشنگ کامکار درپاسخ به این سئوال که چرا از شهرام ناظری برای آواز این منظومه استفاده نشده است گفت : در ابتدا در نظرداشتم که با صدای شهرام ناظری این سمفونی را اجرا کنم ولی این خواننده آنقدر گرفتارسفروگرفتن جوایز خارجی و داخلی بودند و هستند عملا فرصت برای تمرین باقی نمی ماند و من هم چون آدم بسیار جدی در کار هستم تصمیم گرفتم از آواز علیرضا قربانی دراین سمفونی استفاده کنم و خوشبختانه از کار این خواننده جوان هم بسیار راضی و خشنود هستم.

کرم رضا پیریایی در پایان به چگونگی معرفی این اثر از تلویزیون اشاره کرد و گفت : تصمیم داریم این اثر را به صورت فراگیر در شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی پخش کنیم همچنین درنظرداریم با یک تیم مجرب فیلمساز در جهت ساخت کلیپ های تصویری جهت پخش در تلویزیون وارد مذاکره شویم تا به لحاظ تصویری هم اثری شایسته را ارائه دهیم.

لازم به توضیح است که با توجه به انتقال حقوق مادی و معنوی اثر مولانا به صدا و سیما مشخص نیست که این اثر در حشنواره موسیقی فجر اجرا خواهد شد یا نه.