به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه طی احکام جداگانهای سرپرست امور فرهنگی و رسانهای، مشاور امور اقلیتهای دینی و مذاهب، سرپرست گروه طرح و برنامه ادارهکل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را منصوب کرد.
بر اساس احکام ابلاغ شده حامد دمیاد به عنوان سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانهای و مظفر تیموری مشاور در امور اقلیتهای دینی و مذاهب منصوب شدند.
پیش از این مظفر تیموری معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را عهدهدار بود.
گفتنی است، محسن باقرآبادی نیز به عنوان سرپرست گروه طرح، برنامه و تحول اداری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه منصوب شد
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