به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه طی احکام جداگانه‌ای سرپرست امور فرهنگی و رسانه‌ای، مشاور امور اقلیت‌های دینی و مذاهب، سرپرست گروه طرح و برنامه اداره‌کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را منصوب کرد.

بر اساس احکام ابلاغ شده حامد دمیاد به عنوان سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه‌ای و مظفر تیموری مشاور در امور اقلیت‌های دینی و مذاهب منصوب شدند.

پیش از این مظفر تیموری معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را عهده‌دار بود.

گفتنی است، محسن باقرآبادی نیز به عنوان سرپرست گروه طرح، برنامه و تحول اداری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه منصوب شد