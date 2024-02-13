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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۳۹

انتصابات جدید در اداره‌کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛

سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ارشاد اسلامی کرمانشاه منصوب شد

سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ارشاد اسلامی کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه- طی احکام جداگانه‌ای سرپرست امور فرهنگی و رسانه‌ای، مشاور امور اقلیت‌های دینی و مذاهب، سرپرست گروه طرح و برنامه اداره‌کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه طی احکام جداگانه‌ای سرپرست امور فرهنگی و رسانه‌ای، مشاور امور اقلیت‌های دینی و مذاهب، سرپرست گروه طرح و برنامه اداره‌کل ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را منصوب کرد.

بر اساس احکام ابلاغ شده حامد دمیاد به عنوان سرپرست معاونت امور فرهنگی و رسانه‌ای و مظفر تیموری مشاور در امور اقلیت‌های دینی و مذاهب منصوب شدند.

پیش از این مظفر تیموری معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را عهده‌دار بود.

گفتنی است، محسن باقرآبادی نیز به عنوان سرپرست گروه طرح، برنامه و تحول اداری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه منصوب شد

کد مطلب 6023859

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