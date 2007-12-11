مشکلات کمبود پزشکان متتخصص ایلام حل می شود

دکتر کورش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر پزشکان متخصص به دلیل دور افتاده بودن، کمتر از رفتن به شهرستانها استقبال می کنند.

وی افزود: خود شهر ایلام نیز به پزشکان فوق تخصص نیاز دارد و برای جذب پزشکان اقدامات در حال انجام است که امیدواریم این کمبودها در شهر ایلام و شهرستانهای استان با توجه به نیار هر منطقه حل شود.

ساکی اضافه کرد: از مهمترین کارها برای جذب پزشکان دادن امتیازهای خاص به پزشکان از جمله حقوق کافی، منزل و امکانات رفاهی مناسب است که امیدواریم این نیاز استان نیز حل شود.

وی در مورداحداث مرکز(1) استان ایلام گفت: ساختمان این مرکز آماده است و منتظر دستگاه های این مرکز هستیم و امیدواریم کمبودهای پزشکی در این زمینه که نیاز جدی استان است، حل شود.

سااکی خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته این مرکز تا دو ماه دیگر باید آماده باشد.

وزیر بهداشت در سفر یه این استان در مورد راه اندازی سریعتر این مرکز تاکید فراوان کرد.