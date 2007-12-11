القطر از سد العربی گذشت / کریمی گلزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ قطر از شب گذشته با برگزاری سه دیدار آغاز شد که طی آن تیم های الغرافه، الشمال و القطر مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

در یکی از حساس ترین بازی های هفته دو تیم القطر و العربی به دیدار هم رفتند که در پایان تیم القطر با درخشش و گلزنی علی کریمی مقابل میهمان خود به برتری 2 برصفر دست یافت. القطر که برای صعود به رده های بالای جدول به این پیروزی نیاز داشت در همان نیمه نخست برتری خود را به حریف دیکته کرد و به 2 گل رسید.

ابتدا علی کریمی در دقیقه 29 دروازه العربی را گشود و با گل دقیقه 45 عماد الحوسنی برتری 2 برصفر از آن زرد پوشان القطر شد. با این پیروزی جمع امتیازات القطر به عدد 18 رسید تا این تیم به رده سوم جدول رده بندی صعود کند.

الغرافه صدرنشین همچون هفته های اخیر با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد. این بار السیلیا قربانی صدرنشین شد و با 3 گل بازی را به این تیم واگذار کرد. ستاره بازی نیز یونس محمود بود که 3 بار در دقایق (88 و31، 9) دروازه السیلیا را گشود.

دیشب همچنین تیم فوتبال الخور در خانه میزبان الشمال بود و در نهایت با نتیجه 2 بریک بازی را به این تیم واگذار کرد. برای الشمال ایوان دو (27) و احمد حدید (80) گلزنی کردند و تک گل الخور را نیز محمد سید عدنان در دقیقه 39 به ثمر رساند.

هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ قطر امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

سه شنبه - 20/9/86

ام صلال - الوکره

الریان - السد

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 37 امتیاز

2- السد 25 امتیاز

3- القطر 18 امتیاز

4- السیلیا 16 امتیاز

5- العربی 15 امتیاز- تفاضل گل 3-

6- الوکره 15 امتیاز - تفاضل گل 5-

7- الشمال 14 امتیاز- تفاضل گل 2-

8- الریان 14 امتیاز- تفاضل گل 3-

9- ام صلال 14 امتیاز- تفاضل گل 2-

10- الخور 8 امتیاز