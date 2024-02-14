کشف بیش از ۴۰ هزار مواد محترقه غیر مجاز در بیجار

سرهنگ لطف‌اله دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بیجار با اشراف اطلاعاتی از تردد خودرو حامل مواد محترقه در محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شدند که بلافاصله رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی خودرو را متوقف کردند که در بازرسی از آن موفق به کشف ۴۰ هزار و ۸۶۰ عدد انواع مواد محترقه شدند.

سرهنگ دارایی تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد.