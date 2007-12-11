نوارغزه درآستانه فاجعه انسانی قرار دارد/حماس وفتح به میزمذاکره برگردند

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی درباره اوضاع نابسامان و فاجعه بار نوار غزه به ویژه وضعیت بهداشتی آن هشدار داده است.

این در حالی است که حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به نوارغزه نیز بر مشکلات و مصایب ساکنان این منطقه افزوده است؛

دکتر "احمد بحر" جانشین رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در گفتگوی اختصاصی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر نیز با تایید اوضاع فاجعه بار نوار غزه به سبب ادامه محاصره این منطقه از سوی اشغالگران قدس که با حمایتهای آمریکا ومتاسفانه با موضع انفعالی تشکیلات خودگردان فلسطین، تشدید شده است، گفت : این محاصره وحشیانه و عمدی،بستن گذرگاه ها وجلوگیری از خروج بیماران، کاهش میزان سوخت انتقال یافته به نوار غزه وبسیاری دیگر از فشارها همگی برای به زانو در آوردن ملت فلسطین انجام می شود که از جمله دستاوردهای کنفرانس آناپولیس محسوب می شود .

بحر تاکید کرد: مجلس قانونگذاری فلسطین رژیم صهیونیستی را مسئول عواقب انسانی وفاجعه آوری می داند که نوار غزه به سبب اقدامات این رژیم متحمل می شود.

وی خاطر نشان کرد: ملت فلسطین با وجود تمام فشارهای اعمال شده همچنان با صبر وبردباری در مقابل این محاصره ایستادگی کرده وآن را خواهد شکست.

بحر در ادامه گفتگو با مهر گفت : ملت فلسطین امیدوار است تمام کشورهای عربی واسلامی، سازمانهای مدافع حقوق بشر ، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی وتمام آزادیخواهان جهان بی تفاوت از مقابل این فاجعه عبور نکنند.

وی درباره تلاشهای مجلس قانونگذاری فلسطین برای کاهش شکاف بین فتح وحماس اظهار داشت : متاسفانه این مشکل همچنان پابرجاست ومجلس همچنان تلاشهای خود را برای حل بحران ادامه می دهد؛ مجلس قانونگذاری فلسطین بارها مخالفت خود را شکل وساختاری که تشکیلات خودگردان به خود گرفته و وجود دو دولت یکی در کرانه باختری ودیگری در نوار غزه اعلام کرده وهمچنان به تلاشهای خود برای نزدیک کردن دیدگاه های دو طرف ادامه می دهد.

وی افزود : مجلس قانونگذاری فلسطین که خود سنگ بنای توافق براداران فلسطینی فتح وحماس را در چارچوب امضای توافقنامه وفاق ملی نهاد واین توافقنامه چارچوب اصلی توافقامه مکه شد؛ امروزهم این مجلس از تمام آحاد ملت فلسطین از جمله برادرانمان در فتح وحماس می خواهد تا بار دیگر پشت میز مذاکره وگفتگو با یکدیگر بنشینند و به این چند دستگی فلسطینی پایان دهند.

این رهبر فلسطینی نزدیک به حماس در پایان گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: مشکل فعلی این است که برخی از طرفهای خارجی برای جلوگیری از دستیابی فلسطینی ها تلاش می کنند و آنچه که از نشست آناپولیس هم تراوش کرد نیز در چارچوب این روند تفرقه انگیزی قرار دارد؛ ما امروز شاهد آنیم که سازمانهای امنیتی ابومازن تحت نظر ژنرال دایتون فرستاده امنیتی آمریکا چگونه به سرکوب گروه های مبارز فلسطینی در کرانه باختری می پردازند.