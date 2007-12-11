ایران برترین کشور منطقه مدیترانه شرقی در تولید مقالات پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در آغاز به کار هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تالار ابن سینای دانشکده پزشکی افزود: در سال گذشته میلادی مجموعه مقالات ایران 2 هزار و 100 مقاله بوده است که در مقایسه با کشور عربستان سعودی با 782 مقاله و کشور مصر با 738 مقاله نشان دهنده رشد و شتاب ایران در حوزه چاپ مقالات علوم پزشکی است.

وزیر بهداشت یادآور شد: کشور ما در سال 2004 ، 800 مقاله، در سال 2005 بیش از یک هزار و 500 مقاله و در سال 2006 بیش از دو هزار و 100 مقاله داشته است که رشد مداوم این حوزه را نشان می دهد.

وی با اشاره به چاپ 8 هزار مقاله در کشور ترکیه خاطر نشان کرد: عمده مقالات این کشور در مجلات نمایه برداری شده خود کشور ترکیه است و در واقع بیشتر مقالات آنها در مجلات داخلی این کشور چاپ می شود و ما نیز عزم این را داریم که تعداد مجلات خود را در سایتهای بین المللی افزایش دهیم تا این فاصله سریعتر پر شود.

وزیر بهداشت با اشاره به تلاشهای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در زمینه نمایه کردن مجلات کشور در سایتهای بین المللی گفت: تصمیم داریم بر اساس یک برنامه ریزی مشخص، هر ساله دو مجله را در نمایه های بین المللی ایندکس کنیم.

وی گفت: هفته پژوهش فرصتی برای ارزیابی فعالیتهای گذشته دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است و خوشبختانه سال گذشته سال پرشتابی در رشد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است.

وزیر بهداشت اضافه کرد: طی سال گذشته بیش از 6 هزار و 100 مقاله علوم پزشکی در مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسیده است که از این تعداد 5 هزار و 600 مقاله در نمایه های بین المللی ایندکس شده است که این امر با توجه به رشد 35 درصدی چاپ مقالات نشان دهنده رشد 54 درصدی چاپ مقالات کشور در نمایه های بین المللی است.

وی گفت: این امر نشان دهنده افزایش کیفیت مقالات و شجاعت اعضای هیئت علمی در تالیف مقالات و همچنین امکان بیشتر دیده شدن مقالات جامعه علوم پزشکی ایران در دنیا است.

لنکرانی از رشد 50 درصدی طرحهای تحقیقاتی اولویت دار نظام سلامت خبر داد و گفت: از مجموع 7 هزار طرح پژوهشی بیش از 5/53 درصد در چارچوب اولویتهای اعلام شده از سوی دانشگاهها بوده اند. این طرحها در حوزه حل معضلات کشور بوده و رشد آنها نشان دهنده توجه پژوهشگران به رفع نیازهای کشور است و اکنون وظیفه سیاستگذاران است که از این طرحها استفاده کنند.

وی افزایش طرحهای پیچیده و کیفی تر در حوزه تحقیقات علوم پزشکی و کاهش مطالعات صرف اپیدیمیولوژی و توصیفی را یکی از حرکتهای مثبت پژوهشگران حوزه علوم پزشکی برشمرد.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم برطرف کردن نقاط ضعف پژوهش در حوزه علوم پزشکی گفت: در حال حاضر سرانه میزان مقاله نسبت به تعداد پژوهشگر بالقوه کشور در حال بهبود است اما رشد این مسئله نیاز به فرهنگ سازی و عمومیت بخشی پژوهش در میان اعضای هیئت علمی که به این امر نمی پردازند، است.

وی در خصوص هزینه مقالات اظهار داشت: هزینه مقالات در همه جا یکسان نیست به طور مثال مراکز تحقیقاتی بوده اند که بدون بودجه مصوب کارکرد بهتری از مراکز تحقیقاتی دارای بودجه مصوب داشته اند و این نشان می دهد که بودجه پژوهشی نباید در هزینه های جاری صرف شود و کارآمدی مراکز تحقیقاتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

لنکرانی برخی مراکز تحقیقاتی دارای بودجه مصوب به اداره معمولی تبدیل شده اند که دلیل آن نیز توسعه بیهوده آنها بوده است. به همین منظور وزارت بهداشت سال گذشته به شش مرکز مصوب که دارای رشد منفی بوده اند اخطار داده است و در صورت ادامه عملکرد نامناسب آنها نسبت به لغو مجوز آنها اقدام خواهیم کرد. مراکز نباید احساس ماندگاری بدون عملکرد داشته باشد.

وی با اشاره به پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی همراه با پژوهش در مراکز تحقیقاتی گفت: امکان پذیرش این دانشجویان در مراکز تحقیقاتی وجود دارد و امیدواریم مراکز تحقیقاتی از این فرصت استفاده کنند. نکته مهم این است که اختیاراتی به مراکز داده شده است تا نسبت به جذب دانشجو اقدام کنند. این امر می تواند به ورود نیروهای با انگیزه و با نشاط و خروجی تحقیقات هدفمند و تولیدات علمی بهتر منجر شود.

به گزارش مهر، لنکرانی گفت: هنوز در تکمیل چرخه تولید دانش به محصول ضعفهایی داریم و دلیل آن نیز این است که وزارت بهداشت مراکز رشد کمتری دارد.

وی گفت: مصوبه پارک بیوتکنولوژی امیدواریم به زودی عملیاتی و اجرایی شود و از سوی دیگر نوع نگرش محققان نیز به تبدیل ایده به محصول تغییر یابد.

وزیر بهداشت یاد آور شد: در دو دهه گذشته نگاه به پژوهش تغییر جدی یافته و خوشبختانه فرهنگ آن در میان دانشگاهیان جایگاه خود را پیدا کرده است اما متاسفانه هنوز شاهد مقوله پژوهش برای ارتقاء هستیم که باید با فرهنگ سازی از میان برداشته شود.

وی ابراز امیدواری کرد با اعلام اولویتهای پژوهشی بیشتر بتوانیم از توان محققان علوم پزشکی استفاده کنیم ضمن اینکه کشور باید به این باور برسد که دانشگاههای علوم پزشکی توان تولید علم دارند. این در حالی است که این باور در برخی مواقع خدشه دار شده است.