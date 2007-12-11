نگرانی از ورود مواد مخدر به کانون اصلاح و تربیت

لطف اله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود : ورود مواد مخدر در کانونهای اصلاح و تربیت و زندانها را نمی توان انکار کرد و این معضلی است که اغلب کشورها با آن مواجه هستند.

وی تصریح کرد : در هر مکانی که داوطلب استفاده از مواد مخدر وجود داشته باشد به طور حتم مواد مخدر ورود پیدا خواهد کرد اما آنچه مهم است کنترل و ممانعت از ورود این مواد در مکانهایی خاص همچون زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت است.

مدیر کانون اصلاح و تربیت خاطرنشان کرد : به طور حتم جلوگیری از ورود مواد مخدر به کانون اصلاح و تربیت که دارای حساسیت بسیار بالایی است نیازمند اقدامات اصولی و ریشه ای است و با شعار و هشدار نمی توان راه به جایی برد.

محسنی همچنین از شناسایی تعدادی از خانواده ها که قصد وارد کردن مواد به داخل کانون را داشته اند اشاره کرد و افزود : همواره به صورت محدود در قسمت بازرسی کانون مقداری مواد مخدر از بستگان و خانواده های نوجوانان بزهکار کشف می شود.