  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۹

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبرداد؛

تدوین برنامه جامع تغذیه با هدف کاهش بیماری‌های‌ غیر واگیردار

تدوین برنامه جامع تغذیه با هدف کاهش بیماری‌های‌ غیر واگیردار

اصفهان-معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تدوین برنامه جامع تغذیه با هدف کاهش بیماری‌های غیرواگیردار و ناامنی غذایی در نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عسگری صبح چهارشنبه در آئین افتتاح نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران، اظهار داشت: این کنگره با شعار امنیت تغذیه‌ای پایدار برای رویارویی با سو تغذیه و بیماری‌های غیر واگیر با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشارکت انجمن علمی تغذیه ایران از ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی نقش مستقیمی در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیردار دارد، افزود: تلاش شده در این کنگره با دعوت از مدیران گروه‌ها و اساتید رشته تغذیه تمام دانشگاه‌های کشور و مهمان‌های خارجی به راهکارهای حل این معضل برسیم.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه نزدیک به سه هزار نفر در این کنگره ثبت نام کرده‌اند، افزود: این کنگره بزرگترین کنگره علمی در کشور طی پنج سال اخیر است که با مشارکت تمامی گروه‌های آموزشی پزشکی و پیراپزشکی اعم از اساتید، کارشناسان و دانشجویان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه کنگره می‌تواند زمینه تغییر فرهنگ تغذیه جامعه را فراهم سازد، گفت: فرهنگ و ذائقه غذایی مردم طی ۱۰ سال گذشته بسیار متفاوت شده و باید به همان میزان سال وقت برای فرهنگ سازی صرف کرد تا شاهد تغییر ذائقه مردم شد و تنها با تغذیه مناسب می‌توان از رشد سرطان گوارش و کلون (روده بزرگ) در کشور کاست.

وی به باورهای غلطی که در حوزه تغذیه وجود دارد اشاره کرد و افزود: مباحث تغذیه‌ای از سوی افراد غیر کارشناس به مردم القا و مورد سو استفاده قرار می‌گیرد که با طرح این مسائل در کنگره‌های علمی تغذیه و استفاده از افراد مجرب و کاردان سیستم سلامت در حوزه سیاست‌های کلان کشور می‌توان به راهکارهای علمی و عملی برای رفع شبهات دست یافت.

کد مطلب 6024052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها