به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عسگری صبح چهارشنبه در آئین افتتاح نخستین کنگره بین المللی انجمن علمی تغذیه ایران، اظهار داشت: این کنگره با شعار امنیت تغذیهای پایدار برای رویارویی با سو تغذیه و بیماریهای غیر واگیر با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشارکت انجمن علمی تغذیه ایران از ۲۵ تا ۲۷ بهمن ماه برگزار میشود.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی نقش مستقیمی در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیردار دارد، افزود: تلاش شده در این کنگره با دعوت از مدیران گروهها و اساتید رشته تغذیه تمام دانشگاههای کشور و مهمانهای خارجی به راهکارهای حل این معضل برسیم.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه نزدیک به سه هزار نفر در این کنگره ثبت نام کردهاند، افزود: این کنگره بزرگترین کنگره علمی در کشور طی پنج سال اخیر است که با مشارکت تمامی گروههای آموزشی پزشکی و پیراپزشکی اعم از اساتید، کارشناسان و دانشجویان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه کنگره میتواند زمینه تغییر فرهنگ تغذیه جامعه را فراهم سازد، گفت: فرهنگ و ذائقه غذایی مردم طی ۱۰ سال گذشته بسیار متفاوت شده و باید به همان میزان سال وقت برای فرهنگ سازی صرف کرد تا شاهد تغییر ذائقه مردم شد و تنها با تغذیه مناسب میتوان از رشد سرطان گوارش و کلون (روده بزرگ) در کشور کاست.
وی به باورهای غلطی که در حوزه تغذیه وجود دارد اشاره کرد و افزود: مباحث تغذیهای از سوی افراد غیر کارشناس به مردم القا و مورد سو استفاده قرار میگیرد که با طرح این مسائل در کنگرههای علمی تغذیه و استفاده از افراد مجرب و کاردان سیستم سلامت در حوزه سیاستهای کلان کشور میتوان به راهکارهای علمی و عملی برای رفع شبهات دست یافت.
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