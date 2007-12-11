آمریکا در کنار اسرائیل خواهد ماند/ایران همچنان یک تهدید است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، " مایکل مولن" روز گذشته سفر خود به سرزمینهای اشغالی را به پایان برد.



مولن بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از خطرات بزرگ زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی برای منطقه ادعا کرد که اسرائیل در مواجهه با تهدید هسته ای ایران (!) تنها نخواهد ماند.

سخنگوی مولن مدعی شد: با وجود برآورد اطلاعات ملی آمریکا که ادعا می کند ایران برنامه نظامی هسته ای خود را در سال 2003 متوقف کرده، اما آمریکا هنوز تصور می کند که ایران یک تهدید مهم برای منطقه به شمار می رود.

وی در ادامه ادعاهای خود بدون توجه به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه به ویژه علیه مردم بی دفاع فلسطین و ایجاد بی ثباتی درمنطقه افزود: مولن از این مسئله آگاه است که این گزارش ادعا می کند ایران در گذشته تلاش کرده تا سلاحهای هسته ای را توسعه دهد؛ اورانیوم را غنی سازی می کند و یک حامی کلیدی از گروههای تروریستی(مقاوم در برابر اشغالگری) در منطقه است(!).

مولن در دیدار خود با ژنرال " گابی اشکنازی" رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی درباره ایران بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش مهر ، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته ، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.