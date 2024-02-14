به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز، حجت الاسلام الله کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به همراه جمال اسدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با جانبازان سرافراز دیدار و سرکشی کردند.

امام جمعه ایلام در این دیدارها با اشاره به اینکه جانبازان سند افتخار جامعه هستند، گفت: صبر جانبازان و خانواده‌هایشان در مقابل مشکلات و شرایط جسمی ستودنی است.

حجت‌الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: مقاومت کردن به خصوص با شرایط قطع نخاعی هم برای شخص و هم اطرافیان مشکلاتی دارد که بنده از خانواده‌های محترم جانبازان تشکر می‌کنم.

امام جمعه ایلام بیان کرد: جانبازان و خانواده‌های آنان خود را وقف آسایش و آرامش امروز جمهوری اسلامی کرده‌اند و امیدواریم بتوانیم خدمات شایسته را به این قشر ارائه دهیم. ح

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار تصریح کرد: جانبازان شهدای زنده هستند و الگویی برای نسل جوان و نوجوان ما هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با جانبازان سرافراز «ضیا سلیمان بیگی»، «نجم الدین غریب زاده» و «عباس کرمی» دیدار و سرکشی کردند.