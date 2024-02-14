صیانت از رای وظیفه اصلی برگزار کنندگان انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین عماری سه شنبه شب در جمع نمایندگان فرمانداری در شعب اخذ رأی با بیان اینکه رعایت اصل بی طرفی در جریان انتخابات وظیفه مهم دیگری است که نمایندگان فرماندار و هیأت‌های اجرایی باید با دقت به آن عمل کنند گفت: آرا مردم ناموس ما و صیانت از رأی آنان وظیفه اصلی برگزار کنندگان انتخابات است.

وی با بیان اینکه اجازه ندهید هیچ شائبه‌ای مجال طرح پیدا کند تا اعتماد مردم خدشه دار شود، عنوان کرد: همه ۴۰ انتخابات برگزار شده در ۴۵ سال اخیر در نهایت سلامت و امنیت برگزار شده است و اعتماد مردم گواه اصلی این موضوع است.

عماری با اشاره به اینکه نمایندگی فرماندار در شعب اخذ رأی قابل تفویض به فرد دیگر نیست ادامه داد: نماینده فرمانداری رکن اصلی در شعب اخذ رأی است و ضمن تعامل با همه دست اندرکاران انتخابات، باید این اصل مهم نیز رعایت شود.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات در شهرستان ارومیه در بخشی از سخنان خود، مراجعه به آرای مردم را ویژگی اصلی این انقلاب و نظام دانست و تصریح کرد: در حوزه انتخابیه ارومیه ۶ شعبه به اقلیت‌های دینی اختصاص یافته است که این نشان دهنده توجه به آرای اقلیت‌ها و از برکات این نظام مقدس است.

فرماندار شهرستان ارومیه با بیان اینکه تاکنون فرایند برگزاری انتخابات طبق قانون پیش رفته است گفت: برای انتخاب سه نفر هیئت اجرایی در هر شعبه اخذ رأی ویژه اقلیت‌های دینی هم مانند فرایند انتخاب هیأت‌های اجرایی دیگر ۳۰ نفر از معتمدین را دعوت کردیم که در نهایت سه نفر با انتخاب خود این عزیزان انتخاب شدند.

عماری با بیان اینکه نسبت به دور قبلی انتخابات ده درصد بر تعداد شعبات اخذ رأی افزوده شده گفت: ۵۴۹ شعبه، آرای مردم را در این حوزه انتخابیه اخذ خواهند کرد که از این تعداد ۵ شعبه به هموطنان آشوری و یک شعبه نیز به ارامنه اختصاص داده شده است.