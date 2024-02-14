سلامت و امنیت انتخابات اولویت عوامل اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مؤذن صبح چهارشنبه در دوره آموزشی اعضای شعب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری اظهار کرد: چهار اصل مورد تاکید رهبر معظم انقلاب شامل سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت باید سرلوحه کار همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سلامت، امنیت و افزایش مشارکت در انتخابات، در اولویت عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران این شهرستان قرار دارد، افزود: نقش اعضای شعب در فرآیند برگزاری انتخابات، بر حفظ بی طرفی آنان و سایر دست اندرکاران برگزاری انتخابات بسیار با اهمیت است.

مؤذن با اشاره به اینکه همه ما موظف به اجرای قانون و برگزاری سالم انتخابات و صیانت از آرای مردم هستیم، تصریح کرد: دست اندرکاران و عوامل اجرایی انتخابات اصول همکاری با غیر از عضو شعبه اخذ رأی، حفظ شأن خود در امانتداری آرای مردم، همراهی نکردن با هیچ کاندیدا، حضور به موقع در شعبه اخذ رأی و حفظ اصل امانتداری از اولین ساعت انتخابات تا لحظه اتمام آن را رعایت کنند.

گفتنی است، این جلسه توجیهی - آموزشی مطالبی پیرامون نحوه چینش و ساماندهی شعب، نحوه تنظیم صورتجلسه در آغاز و پایان رأی گیری، بایسته‌های لازم پیرامون چگونگی مدیریت شعب، شرح وظایف و اختیارات نمایندگان فرماندار سایر مواردی که می‌بایست در شعبات اجرا و پیگیری شود تشریح شد.