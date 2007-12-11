ابهام در مذاکرات گروه 1+5 / تهیه پیش نویس قطعنامه جدیداز سوی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامهای آمریکایی از تهیه متن پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریمهای جدید علیه ایران خبر دادند که شامل شاخه قدس سپاه پاسداران و بانک ملی خواهد شد، اما دیپلماتها در سازمان ملل متحد گفتند هنوز هیچ توافقی بین اعضا درباره متن قطعنامه جدید وجود ندارد.

یک مقام آمریکایی گفت : متن پیش نویس که توسط فرانسه تهیه شده هم اکنون در دست بررسی توسط اعضای دائم شورای امنیت است و آمریکا از بسته تحریمهای موجود در آن حمایت می کند.

به همین منظور معاونان وزیران امور خارجه کشورهای گروه 1+5 شامل آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین و آلمان قرار است امشب کنفرانسی تلفنی برگزار و درباره متن پیش نویس تهیه شده تبادل نظر کنند. روسیه و چین که از حق وتو در شورای امنیت برخوردارند با اعمال تحریمهای جدید به ویژه پس از انتشار گزارش ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا درباره ماهیت غیرنظامی برنامه هسته ای ایران از سال 2003 مخالفت کرده اند.

دو مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، مدعی شدند در پیش نویس قطعنامه جدید، مسدود شدن داراییهای تعدادی دیگر از افراد حقیقی و حقوقی، شرکتها و بانکهای مظنون به مشارکت در برنامه هسته ای ایران گنجانده شده است. برخی از تحریمهای جدید از جمله سپاه قدس و بانک ملی ایران نهادهایی هستند که آمریکا قبلاً در ماه اکتبر رأساً اقدام به اعمال تحریمهایی علیه آنها کرده بود.

یکی از این مقامها درباره احتمال تغییر متن پیش نویس توسط روس ها و چینی ها سخن گفت و یک دیپلمات در شورای امنیت نیز با اشاره به شکاف بین روسیه و چین با آمریکا، انگلیس و فرانسه گفت : فعلاً ایده هایی روی کاغذ آمده، اما هیچ توافقی بین پنج عضو دائم شورا درباره متن احتمالی وجود ندارد.

یک دیپلمات دیگر در شورای امنیت خبر داد متنهای متعددی از پیش نویس قطعنامه توزیع شده، اما به نظر می رسد مذاکرات درباره آن به بن بست رسیده است. وی گفت : بحثها حول این محور است که اگر هیچ پیشرفت مثبتی حاصل نشده باشد که ما هم اکنون در چنین وضعیتی قرار داریم؛ آنگاه چه باید کرد. ما نمی توانیم هیچ گزارشی درباره پیشرفت مثبت بدهیم.

به گزارش مهر ، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته ، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.