به گزارش خبرگزاری مهر، در دیماه سال جاری شاهد شیوه جدید افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط ایرلاینها هستیم به طوریکه ایرلاینها به صورت کاملاً خودسرانه قیمت بلیت را افزایش دادند اما چون با مخالفت مسؤولان سازمان هواپیمایی و تعزیرات مواجه شدند بلیتهای عرضه شده را به یک باره کنسل کرده و هواپیمای جایگزین هم برای مسیرهای پروازی که برایش بلیت فروخته اند قرار نمیدهند.
وقتی به سایتهای فروش بلیت مراجعه میکنیم با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت در برخی از مسیرهای پروازی مواجه میشویم این موضوع موجب شده است تا شرکتهای هواپیمایی به دنبال خواسته خود که همان افزایش قیمت بلیت است باشند حتی به قیمت کنسل کردن مسیر پروازی که برایش بلیت فروخته شده است.
ایرلاینها با انجام چنین روشهایی در برابر قانون مقاومت میکنند که چنین روشی موجب سوداگری و رواج عرضه بلیت با قیمت نامتعارف در بازار میشود.
اخیراً مسافر یکی از یک ایرلاینها در تماس با خبرگزاری مهر موضوعی را مطرح کرد که شنیدنش خالی از لطف نیست. این مسافر پرواز داخلی گفت: حدود یکماه پیش بلیت خود را از مبدا مشهد به مقصد تهران به تاریخ چهارشنبه (۲ اسفندماه) ساعت ۹:۴۵ دقیقه شب از یکی از شرکتهای داخلی خریداری کرده.
این مسافر در ادامه تاکید کرد: بلیت را به قیمت یک میلیون و ۵۵۰ خریداری کرده اما این شرکت هوایی پرواز را کنسل کرد تا مجدد با افزایش قیمت، بلیتها را به فروش برساند. البته باید با این موضوع توجه که پول چندین مسافر حدود یک ماه در حساب این شرکت بود و سود روزشمار نیز دریافت کرد که چنین روندی از نظر شرعی مورد تأیید نخواهد بود. پیشاز خرید بلیت، اقامت هتل را تهیه کرده بودم الان با کنسلی بلیت هواپیما مجبور به کنسلی هتل هم هستم که چیزی حدود ۸ میلیون ضرر میکنم.
وی گفت: زمانی که علت کنسلی پرواز پیگیری کردم گفتن هواپیما نقض فنی دارد، ۱۰ روز جلوتر قطعاً هواپیمایی دچار نقض فنی نمیشود و اگر بنا به کنسلی بود باید پروازی جایگزین میکردند یا جریمه پرداخت کنند.
این شخص تاکید کرد: با توجه به نبود بلیت، حتی امکان تهیه بلیت توسط خود مسافرهم نیز نیست.
به گزارش مهر، وضعیت بازار بلیت هواپیما هر روز آشفتهتر از روز گذشته میگذرد، اختلاف نظر سازمان و ارگانها برای نحوه قیمتگذاری بلیت هواپیما موجب شکایت مسافرین این صنعت حمل و نقل شد و به نظر میرسد با موقوفالاجرا شدن حکم دیوان عدالت اداری، شرکتهای هوایی از قانون قبلی پیروی نمیکنند و براساس دلخواه خود بلیت را قیمتگذاری و در بازار عرضه میکنند.
نظر شما