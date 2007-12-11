بخشنامه جدید شرکت پست برای مبارزه با سوء استفاده از مشخصات کنکوریها

دکتر حسین توکلی معاون سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : بر اساس هماهنگی به عمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در اجرای بخشنامه صادره 19 آذر ماه 1386 مدیرکل بازاریابی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به کلیه واحدهای پستی سراسر کشور برای دریافت مدارک آزمون سراسری 1387 نیازی به تکمیل فرم خاص از سوی داوطلبان نیست.

وی تاکید کرد : داوطلبان نیز نباید فرمی را تکمیل کنند.

معاون سازمان سنجش در ادامه به مهر گفت : داوطلبان متقاضی آزمون سراسری سال 1387 می توانند در مهلت مقرر برای ثبت نام به نزدیکترین باجه پستی مراجعه کرده و پس از پرداخت 43 هزار ریال در وجه ثبت نام، کارت اعتباری ثبت نام و دفترچه شماره یک آزمون را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: سازمان سنجش از کلیه مسئولان، مدیران و کارکنان خدوم شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در توزیع به موقع مدارک ثبت نام آزمون سراسری قبول مسئولیت کرده اند و تسهیلات لازم را به داوطلبان کنکور ارائه می دهند تقدیر و تشکر می کند.

به گزارش مهر، ثبت نام آزمون سراسری سال 1387 از تاریخ 16 آذرماه 1386 به صورت اینترنتی آغزا شده است و در 10 دی ماه 1386 پایان می پذیرد. به منظور ثبت نام در این آزمون لازم است که داوطلبان نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای که از طریق سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org چند روز قبل از شروع ثبت نام یا همزمان با خرید کارتهای اعتباری از طریق باجه های پست در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

داوطلبان پذیرفته شده در رشته های روزانه آزمون سراسری آزمون 1386 ( اعم از اعلام نتایج نهایی آزمون یا تکمیل ظرفیت ) اجازه ثبت نام در آزمون سال 1387 را ندارند.