به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حبیب الله غفوری صبح چهارشنبه در دیدار با معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مردمی‌سازی اقتصاد تأکید دارند و بی‌شک گام آغازین تحقق آن، فرهنگ‌سازی است.

وی افزود: فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی باید بازتاب رسانه‌ای داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: هنگامی که مردم در جریان اقدامات و فعالیت‌های مثبت اقتصادی قرار بگیرند، نشاط و امید در جامعه ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی صحیح، فضای اجتمایبه گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حبیب الله غفوری صبح چهارشنبه در دیدار با معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مردمی‌سازی اقتصاد تأکید دارند و بی‌شک گام آغازین تحقق آن، فرهنگ‌سازی است.

وی افزود: فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی باید بازتاب رسانه‌ای داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: هنگامی که مردم در جریان اقدامات و فعالیت‌های مثبت اقتصادی قرار بگیرند، نشاط و امید در جامعه ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی صحیح، فضای اجتماعی را مهیا می‌سازد، موانع را برطرف می‌کند و باعث همراهی مردم می‌شود.

حجت الاسلام غفوری با اشاره بر تأثیر مشارکت مردم در کارها، خاطرنشان کرد: پیشرفت کارها قطعاً با مشارکت مردمی محقق می‌ش.ی را مهیا می‌سازد، موانع را برطرف می‌کند و باعث همراهی مردم می‌شود.

حجت الاسلام غفوری با اشاره بر تأثیر مشارکت مردم در کارها، خاطرنشان کرد: پیشرفت کارها قطعاً با مشارکت مردمی محقق می‌شود.