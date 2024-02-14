به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام حبیب الله غفوری صبح چهارشنبه در دیدار با معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بر مردمیسازی اقتصاد تأکید دارند و بیشک گام آغازین تحقق آن، فرهنگسازی است.
وی افزود: فعالیتها و طرحهای اقتصادی باید بازتاب رسانهای داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: هنگامی که مردم در جریان اقدامات و فعالیتهای مثبت اقتصادی قرار بگیرند، نشاط و امید در جامعه ایجاد میشود.
وی ادامه داد: اطلاعرسانی صحیح، فضای اجتمایبه گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام حبیب الله غفوری صبح چهارشنبه در دیدار با معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بر مردمیسازی اقتصاد تأکید دارند و بیشک گام آغازین تحقق آن، فرهنگسازی است.
وی افزود: فعالیتها و طرحهای اقتصادی باید بازتاب رسانهای داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: هنگامی که مردم در جریان اقدامات و فعالیتهای مثبت اقتصادی قرار بگیرند، نشاط و امید در جامعه ایجاد میشود.
وی ادامه داد: اطلاعرسانی صحیح، فضای اجتماعی را مهیا میسازد، موانع را برطرف میکند و باعث همراهی مردم میشود.
حجت الاسلام غفوری با اشاره بر تأثیر مشارکت مردم در کارها، خاطرنشان کرد: پیشرفت کارها قطعاً با مشارکت مردمی محقق میش.ی را مهیا میسازد، موانع را برطرف میکند و باعث همراهی مردم میشود.
حجت الاسلام غفوری با اشاره بر تأثیر مشارکت مردم در کارها، خاطرنشان کرد: پیشرفت کارها قطعاً با مشارکت مردمی محقق میشود.
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