تشریح فناوری رویش استخوان در فلز توسط جراح ایرانی



دکتر آرش نبوی جراح و متخصص سرشناس استخوان و مفاصل در استرالیا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت : تکنیک خرد کردن و فشرده سازی استخوانها که هم اکنون در سراسر جهان و برای کمک به آسیب دیدگان استخوانی رایج است دارای معایبی است که از آن جمله می توان به شل شدن پروتزهای مصنوعی پس از گذشت زمانی چند از نصب شدن در داخل استخوان اشاره کرد.

رویش NB (استخوان جدید) در Ta (فلز تانتالوم)

دکتر نبوی افزود : از این رو تلاش کردم تا جایگزینی مناسب برای سیمان مخصوصی که در این فرآیند به کار گرفته می شود پیدا کنم و پس از تحقیقاتی وسیع و دامنه دار موفق شدم تا از استخوانی که در دل فلزی مخصوص و منحصربفرد رشد می کند در اعمال جراحی جایگزین سازی (Replacement) استفاده کنم.

این محقق ایرانی با بیان اینکه هنوز اطلاعات کافی در خصوص چگونگی عملکرد این تکنیک نوین در طولانی مدت در دست نیست، افزود : تکنیک نوین رویش استخوان در فلز ویژه تانتالوم را تاکنون بر روی گوسفند انجام داده و البته با نتایج موفقیت آمیز و امیدوار کننده ای نیز روبرو شده ایم.

دکتر نبوی به مهر گفت : تاکنون هیچ محقق و دانشمندی در جهان نتوانسته است امکان رویش استخوان در دل فلز را فراهم کند.

وی افزود : عمده هزینه های این پروژه از سوی شرکتی متخصص در زمینه تولید پروتزهای مصنوعی موسوم به Zimmer تامین شده است و البته در ارایه این فناوری نوین شخصا عمل کرده ام.

این محقق ایرانی ادامه داد : با توجه به نتایج موفقیت آمیز آزمایش این تکنیک بر روی گوسفندان از شرکت Zimmer خواسته ایم تا مفاصل مصنوعی را تولید کند تا از آنها بر روی گوسفندان بیشتری آزمایش و بررسی کنیم.

وی درخصوص علت استفاده از گوسفند در این آزمایشات گفت : معمولا تحقیقاتی از این دست در جهان بر روی گوسفند و سگ انجام می شود. علت دیگر این است که این حیوانات ارزان قیمت نیز هستند.

دکتر نبوی همچنین به مهر گفت : این دستاورد جدید بی شک تحولی عظیم در درمان آلتروز ایجاد می کند.

نمای واقعی از رویش استخوان در دل فلز

وی افزود : فلز تانتالوم در زیر میکروسکوپ شباهت بسیار زیادی به استخوان دارد. از آن گذشته با بررسی مکانیک آن نیز به شباهت زیادش به استخوان پی می بریم.

دکتر نبوی ابراز امیدواری کرد درصورتی که این پروژه 100 درصد با موفقیت بر روی انسان همراه باشد این نوید را می دهم که کل استخوان لگن را در بیماران بعد از عمل شدن به حالت عادی برگردانیم.

به گزارش مهر، دکتر نبوی در سال 1349 مقطع دبیرستان را در ایران به پایان برد و در 15 سالگی راهی انگلیس شد. وی پس از پایان درس خود در دانشگاه لندن، پزشکی را ادامه داد و پس از 2 سال کار در این رشته راهی استرالیا شد. وی پس از اخذ تخصص در استخوان و مفاصل به انگلیس برگشته و در شهر اکستر این کشور مرکز بزرگ جراحی و زانو و استخوان ران را در چندین بیمارستان این کشور راه اندازی کرد. این محقق ایرانی تحقیقات نزدیکی نیز با دانشگاه سیدنی دارد.

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گفتگو از مهدی پیرگزی