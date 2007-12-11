به گزارش خبرنگار مهر، علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس صبح امروز در نطق پیش از دستور خود در خانه ملت با بیان این مطلب اظهار داشت: امنیت ملی گستره فراخی است که با همه مسائل مهم کشور اعم از سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی گره خورده و توجه همزمان و هماهنگ در ابعاد مختلف از ضرورت های اجتناب ناپذیر در تقویت امنیت پایدار ملی است.

وی افزود: در بحث اقتصاد همه باید پاسخگوی باشیم که چرا علی رغم این که کشور دارای داده های الهی، ثروتمند و دارای منابع عظیم نفت و گاز و معادن فراوان است ، مشکلات اقتصادی و معیشتی یکی از مهمترین دغدغه های دولت وملت است.

بروجردی ادامه داد: بدون تردید حل معضلات اقتصادی جامعه نیازمند عزم ملی است همانند دوران دفاع مقدس که همگی بسیج شدند و همانند انرژی هسته ای که همگی بسیج هستیم و این سیاست مهم راهبردی فرافکنی ها و نوشتن صورت حساب های مشکلات به نام این دولت یا آن دولت نباید جایگاهی داشته باشد، مهمترین گام این سیاست راهبردی رعایت قواعد آن است.

بروجردی اظهار داشت: تجربه 28 سال گذشته نشان داد که هر گاه برای حل یک معضل مهم عزمی جدی به کار گرفته شده است نتایج درخشانی به بار آورده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یاد آور شد: میزان انرژی تولید در کشور ما برای تولید هزار دلار درآمد ناخالص ملی به عنوان یک مثال بارز 17 برابر کشور بدون نفت ژاپن است درچنین شرایطی کالاهای تولیدی به مراتب گران تر وتولید ثروت که شرط لازم معضلات پیچیده اقتصادی است به مراتب کمتر خواهد بود.

وی گفت: باید بپذیریم که ما ملت صرف جویی نیستیم و مجلس باید در این زمینه با خاموش نمودن صدها لامپ بیهوده و شمع برای جامعه الگو سازی کند.

بروجردی در بخشی دیگری از نطق خود به مسئله زمان در عرصه اقتصاد اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما در اقتصاد خود هیچ جایگاهی برای زمان قائل نیستیم، مثالا ما در ساخت فرودگاه امام به جای دو سال باید 20 سال طول بکشد که همین جا به دولت تاکید می کنم که فاز دوم این فرودگاه را برای کشور که آبروی ملی است هر چه سریعتر آغاز نمایند آن هم دو ساله به پایان رساند نه 20 ساله .

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه به مدیریت منابع ،مدیریت نیروی انسانی ، مدیریت زمان ، مدیریت تولید و مدیریت اصلاح قوانین دست و پا گیر اشاره کرد و اظهار داشت: حمایت جدی دولت از تولید کنندگان ، صادر کنندگان بازاریابی در منطقه و جهان بویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی و مهمتر از همه اهمیت سرمایه گذاری همه و همه عواملی است که برای ایجاد یک اقتصاد شکوفا ضرورت اجتناب ناپذیر بسیار دارد که امیدوارم با تاسی به اصل 44 و با اجرای دقیق آن شاهد یک تحول اساسی در این عرصه باشیم .

به گزارش خبرنگار مهر، این عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت نهم اشاره کرد و گفت: علی رغم انتقادات صورت گرفته مبنی بر حضور رئیس جمهور در اجلاس سرانه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با عنایت به سخنان رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جاری ضروری است که ما روابط همه جانبه خود را با این کشورها هر چه بیشتر تقویت نماییم و برای تحقق این امر مهم موانع را با هوشمندی بر طرف کنیم نه انیکه صورت مسئله را پاک نماییم.

وی در ادامه ارتباط هر چه بیشتر و حضور هر چه گسترده تر در بازارهای منطقه بویژه کشورهای همسایه حق ملت ایران است نه میهمانان ناخوانده که از اقصی نقاط جهان به این منطقه آمده اند و مزاحمت ایجاد می کنند.

برجردی یاد آور شد: ما معتقدیم هرچه سریعتر نیروهای بیگانه باید منطقه را ترک کنند چرا که بدون تردید با انسجام اسلامی حل معضلات منطقه و دیگر مسائل توسط کشورهای منطقه کاملا عملی است.

وی برگزاری اجلاس روسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی توسط قوه قضائیه ، برگزاری مجمع عمومی مجالس آسیایی توسط مجلس شورای اسلامی و برگزاری اجلاس وزرای خارجی عدم تعهد توسط وزارت امور خارجه کشورمان گام های ارزشمندی در این راستا برشمرد.

بنا بر این گزارش، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایرن گفت: این گزارش خط بطلانی بر تمامی ادعاهای چند ساله آمریکا کشید و امروز رئیس جمهور آمریکا باید پاسخگوی همه هزینه هایی باشد که بخاطر این دورغ بزرگ به ملت شریف ایران تحمیل نموده است، ضمن این که ضروری است این شورا بخش غلط گزارش خود را در مورد گرایش ایران در عرصه فناوری هسته ای قبل از 2003 تصحیح نماید، زیرا نه فقط سلاح هسته ای در سیاست راهبردی دفاعی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه جایگاهی ندارد بلکه ما قویا معتقد به جهان بدون سلاح هسته ای هستیم.

بروجردی همچنین مقابله برنامه ریزی شده با تهاجم فرهنگی دشمن و مبارزه بی امان با جنگ مواد مخدر علیه ملت امان یک ضرورت جدی خواند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در پایان نطق خود به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات امسال در تصمیم گیری برای یک مجلس کارآمد ، خدمتگزار و بدور از تنش آفرینی بر جامعه از مسئولیت های مهم ملی است که بدون تردید ملت ایران امسال به بهترین شکل آن را رقم خواهند زد.