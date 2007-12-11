اختصاص 300 میلیارد تومان به توسعه علم و فناوری / ارائه برنامه تفصیلی و بودجه بندی پژوهش و فناوری به معاونت ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده امروز در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه دستاورهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تالار ابن سینا دانشکده پزشکی افزود: اگر مدیریت علمی و راهبری مشارکتی بر اساس اجماع میان مدیران، سیاستگذاران و دست اندرکاران و پژوهشگران شکل بگیرد می توانیم با سرعت بیشتری به اهداف چشم انداز برسیم و من از این فرصت استفاده می کنم و از پژوهشگران و مدیران سطوح علمی و پژوهشی می خواهم که به هر طریقی که برای آنها امکان پذیر است به این حرکت بپیوندند.

وی اظهار داشت: به شکل حضور فیزیکی در جلسات، ارسال نظرات و یا ارسال طرحهایی که می تواند در این زمینه راهگشا باشند به این حرکت بپیوندند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از تهیه نسخه اولیه نقشه جامع علمی کشور در مدت کمتر از یکسال آینده خبر داد و گفت: در تهیه این نقشه خوشبختانه با ابهام روبرو نیستیم و از هم اکنون بسیاری از بخشهای آن مورد اجماع قرار دارد.

وی اضافه کرد: یکی از بخشهای آن این است که در تولید علم و فناوری پیشگام باشیم و برای انجام این کار باید بر اساس قابلیت ذاتی برخی از رشته ها و توسعه آنها برنامه ریزی انجام گیرد و از آنها حمایت شود . همچنین برخی دیگر از حمایتها باید بر اساس قابلیت مزیتهای نسبی کشور انجام شود و پس از آن اولویتها مشخص شده و مورد حمایت قرار گیرد.

نهضت تولید علم به عنوان یک برنامه عملیاتی در نیامده است

واعظ زاده با اشاره به نهضت تولید علم که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد یاد آور شد: متاسفانه نهضت تولید علم به عنوان یک برنامه عملیاتی در نیامده است و باید عملیاتی شود و با شاخصهای مشخصی به یک سامان مهمی برسد.

وی در خصوص سامان یافتن چرخه نوآوری نیز خاطرنشان کرد: چرخه نوآوری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا یک نوآوری مانند یک نطفه می ماند که تا به محصول نهایی برسد می تواند به یک شخصیت واحد برسد و زمانی که در چرخه از دستی به دست دیگر منتقل می شود تکامل پیدا می کند و هر پژوهشگری بر روی یک بخش آن کار می کند. این چرخه باید ادامه داشته باشد و کامل شود. باید به گونه ای پژوهشگران در تکمیل این چرخه کار کنند که حتی آن را در پیشنهاد طرح پژوهشی خود با صراحت ذکر کنند و فعالیت خود را به عنوان بخش مورد نظر خود از چرخه فناوری مورد تأکید قرار دهند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به بودجه هایی که از سال آینده به بحثهای علم و فناوری اختصاص می یابد، یاد آور شد: دولت توجه جدی به علم و فناوری دارد و از محسنات آشنایی بدون واسطه رئیس جمهور با دانشگاه است .

اختصاص 300 میلیارد تومان برای حمایت از علم و فناوری

واعظ زاده از اختصاص 300 میلیارد تومان برای حمایت از مراکز علمی و فناوری، بحث نهضت نرم افزاری، حمایت از تجاری سازی فناوری و شناسایی نخبگان و استعدادهای درخشان در جامعه خبر داد و گفت: در زمینه سند زیست فناوری 15 میلیارد تومان بودجه علاوه بر منابع موجود وزارتخانه های بهداشت و علوم به صورت برنامه ریزی شده به این موضوع اختصاص می یابد.

اختصاص 10 میلیارد تومان بودجه برای موضوع سلولهای بنیادی

وی اضافه کرد: 10 میلیارد تومان برای موضوع سلولهای بنیادی علاوه بر بودجه موجود در نظر گرفته شده است. همچنین در زمینه علوم کاربردی در بخش های فنی، مهندسی، کشاورزی و پزشکی نیز 15 میلیارد تومان و در بخشهای علوم پایه نیز 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: برنامه ریزی این بودجه به همراه برنامه تفصیلی به معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری ارائه شده است و در قالب بودجه کل کشور به مجلس ارائه می شود و امیدواریم مجلس نیز با این موضوع موافقت کند تا بتوانیم جهشی در حوزه علم و فناوری کشور و استفاده از دستاوردهای آن داشته باشیم.

وی با اشاره به مباحثی که در دهه 50 شمسی در زمینه زیربنای تحولات اجتماعی وجود داشت، گفت: نظریه پردازان مارکسیست زیربنای تحولات اجتماعی را اقتصاد می دانستند، در کنار آنها نظریه پردازان جوامع سرمایه داری نیز زیربنای تحولات را به گونه دیگری اقتصاد می دانستند و در مقابل نظریه پردازان اسلامی بودند که زیرنبای تحولات اجتماعی را فرهنگ می دانستند و خصوصیات انسانی مانند تعقل، معنویت و تفکر را در این زیربنا دخیل می دانستند.

به گزارش مهر، واعظ زاده افزود: امروزه بیشتر جوامع در حال نزدیکی به نظریات متفکرین اسلامی هستند، البته هنوز برای رسیدن به معنای مورد نظر متفکرین اسلامی از جمله فرهنگ، معنویت و تعقل راه زیادی مانده است اما زمانی می رسد که دنیا نیز به این نتیجه برسد. این مسئله همان نکته ای است که در سند چشم انداز کشور به دنبال آن هستیم.

وی گفت: امروزه با اقتصاد و جامعه دانش محور روبرو هستیم و علم و فناوری و از آن به عنوان مهمترین مسئولیت دولتها یاد می شود. در دنیای جدید بحث راهبری اجتماعی بر اساس علم و فناروی شکل گرفته است. و دیدگاه قبلی که باید همه چیز را آزاد گذاشت تا جهت خود را پیدا کند نیز دیگر منتفی شده است و در غربی ترین جوامع نیز راهبری و توجه به اصول راهبری مورد توجه جدی قرار دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری دولت کنونی را دولتی آرمانگرا و در عین حال عمل گرا توصیف کرد و گفت: کار جدی بر اساس نقشه مورد اهتمام مسئولان و مدیران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه روزی گفته می شد پژوهش، گام برداشتن بدون نقشه در یک بیابان است، تأکید کرد: امروزه پژوهش یعنی آینده پژوهی و رصد برنامه های آینده و حرکت از روی برنامه.

واعظ زاده با اشاره به توجه به مسائل انسانی به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه علمی یادآور شد: کافی نیست تنها به برنامه هایی در زمینه بالابردن مقالات و پتنت بپردازیم بلکه باید در کنار این کار که اهمیت خود را دارد، نیز به مبانی هم توجه کنیم.

وی افزود: باید بدانیم که هدف از توسعه علمی و فناوری کشور نیز چگونه است و چرا باید به توسعه برسیم. شعار دولت عدالت محوری است و این مسئله را باید در حوزه علم و فناوری نیز اجرا کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به سفر استانی هیئت دولت به ایلام و ملاقات با چند تن از اساتید دانشگاه ایلام خاطرنشان کرد: در دانشگاه ایلام محققانی بودند که خارج از تکاپو و شوری که در دانشگاههای تهران است به تحقیقات خود می پرداختند. باید راهکاری برای حمایت از تحقیقات این افراد نیز داشته باشیم . عدالت این نیست که به صورت علی السویه به حمایت از پژوهش بپردازیم و به معنای تساوی امکانات توزیع کنیم.

وی اضافه کرد: منابع و تجهیزات را باید در مراکز پیشتاز و مراکز کمتر توسعه یافته بر اساس نیاز آن مراکز اختصاص دهیم اما توصیه این است که همکاری بیشتری میان این مراکز صورت گیرد.

واعظ زاده با اشاره به رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور تأکید کرد: رسالت دانشگاه نباید تنها به این مسئله معطوف شود که چه میزان از دانشگاه دوم جلوتر است بلکه باید به این مسئله توجه داشته باشد که برای پیشگامی در عرصه علم و فناوری همکاری بیشتری داشته باشد و بتواند دیگر مراکز را نیز به این رتبه با همکاری بیشتر نزدیک کند.

وی از دانشگاههای بزرگ کشور خواست که برای جذب همکاران خود در مناطق کمتر توسعه یافته به صورت جدی اقدام کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: بخشهایی که امکان پذیر است واگذار شود و در قالب فرصت های مطالعاتی و نگارش و انجام مقاله و تحقیق به صورت مشترک، افتخار آن را نیز تقسیم کنند. این مسئله می تواند مشکلات اجرایی کشور را نیز کاهش دهد و توسعه علمی کشور گسترده تر از پیش انجام گیرد.