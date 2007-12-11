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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۸

کارخانه شیر مریوان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد

کارخانه شیر مریوان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی مریوان گفت: کارخانه شیر این شهرستان تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

عزیز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: عملیات اجرایی و نصب دستگاه های کارخانه شیر مریوان با شدت هر چه تمامتر پیگیری می شود و با توجه به این روند تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: این کارخانه در زمینی به مساحت یک هکتار و با زیربنای یک هزار و 440 متر مربع احداث شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان با بیان اینکه اکنون عملیات ساختمانی آن 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: برای احداث این کارخانه،120 میلیارد ریال هزینه می شود که 900 میلیون ریال آن از محل اعتبارات بنگاه ای کوچک زودبازده تامین شده است.

هاشمی بیان داشت: با بهره برداری از این کارخانه، سالانه چهار هزار و 500 تن شیر تولیدی مریوان فرآوری می شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین با بهره برداری از این طرح، زمینه اشتغال 17 نفر در یک شیفت کاری فراهم خواهد شد.

کد مطلب 602416

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