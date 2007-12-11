انتقاد پژوهشگران از وزارت جهاد کشاورزی و درخواست حمایت از دولت و مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس چندی پیش پیرو نامه یک ساله گذشته جمعی از نمایندگان درباره گیاهان و برنج تراریخته مجددا نامه ای را با تأکید بر اینکه استفاده از بیوتکنولوژی در توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی نه تنها دارای اهمیت فراوانی است، بلکه ضروری است به ریاست جمهوری ارائه دادند.

نمایندگان همچنین در نامه اخیر از عدم پاسخگویی و رسیدگی، مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفتن محصولات زیست فناوری توسط مسئولین به ویژه وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ارسال نامه ای در یک سال گذشته، اظهار تأسف کردند.

در این رابطه محمدرضا میرتاج الدینی - یکی از نمایندگان که نامه مذکور را به امضاء رسانده است، در توضیح دلایل نمایندگان برای تهیه این نامه با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی برای مقاومت در برابر محصولات تراریخته به مهر گفت: 160 نماینده مجلس از کمیسیونهای مختلف پیرو نامه قبلی در سال گذشته، نامه ای را به امضاء رساندند و در آن حمایت کلان از محصولات تراریخته را از دولت خواستار شده اند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: در مصوبه دولت آمده است که ایران باید تا پایان برنامه چهارم توسعه به نیم درصد سطح زیر کشت دنیا در مورد محصولات تراریخته دست یابد. بر این اساس دستور حمایت و توسعه این محصولات از سطوح بالاتر نظام صادر شده بود اما وزارت جهاد کشاورزی 2 سال است که در مورد این موضوع مقاومت می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت علیرغم اینکه وزارت بهداشت 2 سال گذشته مجوز سلامت این محصولات را صادر کرده و از نظر بهداشتی منعی را برای تولید آن در نظر نگرفته است اما وزارت جهاد کشاورزی همچنان موضوعات ایمنی زیستی را دلیل مقاومت خود اعلام می کند.

رمضانعلی صادق زاده شیخان نیز که عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی است و نامه به امضای وی نیز رسیده است چندی پیش در گفتگو با مهر گفت: ارتقاء کیفیت و افزایش تولید مهمترین دلیل نمایندگان مجلس برای امضاء نامه ای برای حمایت دولت از محصولات تراریخته بود.

وی نیز که بزرگترین مانع برای تولید و استفاده از محصولات تراریخته را وزارت کشاورزی می داند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی تا کنون نسبت به تولید برنج تراریخته که از طریق مهندسی ژنتیک توسط پژوهشگران کشورمان تولید شده، اقدامی نکرده است.

احمد خاص احمدی دیگر نماینده مجلس که یکی از 160 نماینده خواستار حمایت از محصولات زیست فناوری بود در پاسخ به مهر گفت: تکلیف محصولات ژنتیکی مشخص نیست و ریاست جمهوری باید تکلیف این محصولات را مشخص کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه محصولات تراریخته برای بررسی بیشتر کارشناسی دولت به ریاست جمهوری ارائه شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظر مثبت در زمینه توسعه تحقیق و تولید در زمینه محصولات تراریخته متوسل به ریاست جمهوری شدند تا دکتر احمدی نژاد گره اختلافات موجود در زمینه تولید محصولات بیوتکنولوژیکی را باز کند.

اعضای هیئت علمی انجمنهای علمی در نامه های خود ضمن تقدیر و پشتیبانی از اقدام نمایندگان، مخالفت خود را از پیش نویس ایمنی زیستی که به تازگی توسط شورای ملی ایمنی زیستی تدوین شده است اعلام کردند و از رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب طرح کمیته ملی ایمنی زیستی که در سال 1383 توسط تعدادی از نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم شد، شدند.

این سه انجمن حمایت نمایندگان از پژوهشهای زیست فناوری را قوت قلبی برای محققان این عرصه در جهت تلاشهای بیشتر علمی دانستند و آمادگی خود را برای همکاری، مشاوره و .. در زمینه های مرتبط اعلام کردند.

به گزارش مهر، محصولات تراریخته محصول نهایی بیوتکنولوژی مدرن و مهندسی ژنتیک محسوب می شوند. این محصولات که بیش از 102 میلیون هکتار آن در سراسر جهان کشت می شوند، از نظر مصرف سموم و کیفیت و کمیت تولید نسبت به مشابه سنتی خود برتریهای غیرقابل انکاری دارند.

تحقیقات زیست فناوری که یکی از شاخه های آن مربوط به تحقیق بر روی گیاهان تراریخته می شود، از جمله موضوعات مرتبط با فناوریهای نوین، مانند نانو فناوری، هوا و فضا، هسته ای و فناوری اطلاعات است که در کشور ما با چالشهایی از سوی برخی مسئولین و پژوهشگران این حوزه مواجه است.