سهم صادرات گندم ایران از بندر امام افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بنادر و کشتیرانی ، جلیل اسلامی مدیر کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان با اعلام این خبر افزود: از آغاز شروع صادرات گندم ایران در شهریور ماه سال جاری تا اول آذر ماه در مجموع تعداد 17 فروند کشتی از طریق بندر امام خمینی (ره) بیش از 327 هزار و 917 تن گندم صادراتی را به مقاصد ایتالیا - هند،کویت ، امارات متحده عربی ، بحرین ، عمان ، بنگلادش و کشورهای آفریقایی بارگیری کرده اند ودر دوره 3 ماهه مورد گزارش 214 هزار و 644 تن گندم توسط بخش خصوصی و 113 هزار و 273 تن گندم توسط بخش دولتی صادر شد.

بندر امام خمینی (ره) به عنوان اولین بندر پیشتاز در صدور گندم آمادگی پذیرش و صادرات گندم کشور تا سطح 2 میلیون تن را تا پایان سال 1386 اعلام کرده است.