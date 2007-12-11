یک میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق در استان سمنان کشف شد

سرهنگ محمد ابراهیم آریامنش در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این مقدار کشفیات در هفته اخیر در اجرای طرح عملیاتی تشدید مبارزه باقاچاق وعرضه خارج از شبکه فرآوده های نفتی دراستان کشف شده است.

وی افزود: کشفیات فرآورده های نفتی قاچاق در کنترل خودروهای عبوری در محورهای ارتباطی و کنترل مخازن سوخت در جایگاههای عرضه سوخت و مراکزصنعتی و تولیدی این استان به دست آمده است.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان تصریح کرد: ازمجموع کشفیات 661 هزار و 400لیتر گازوئیل، 45 هزار و 700 لیتر نفت سفید، 266 هزار و 500 لیتر نفت کوره و 119 هزار و 200 لیتر سایر فرآورده های نفتی بوده است.

به گفته وی، این مقدار کشفیات درجریان کنترل 12جایگاه عرضه سوخت و122 واحد صنعتی و تولیدی و 10 دستگاه خودروی سنگین درسطح این استان کشف شده است.