انگلیس تا 10 سال دیگر در افغانستان می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "گوردون براون" که روز گذشته پس از دیدار از عراق وارد افغانستان شده، امروز ادامه حضور نظامیان انگلیسی در افغانستان را برای شکست کامل طالبان و مبارزه با قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر اعلام می کند.

بر اساس این گزارش، براون شب گذشته و پس از دیدار با "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد : این یک ماموریت بسیار مهم است و ما می خواهیم حمایت خود از این ماموریت را ادامه دهیم. ما نه تنها باید حمیات خود از نیروهای انگلیسی حاضر در افغانستان را ادامه دهیم، بلکه باید از توسعه اقتصادی این کشور نیز حمایت کنیم."

"گوردون براون" نخست وزیر انگلیس به همراه "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان در هنگام ورود به کابل

به گزارش مهر، نخست وزیر انگلیس در حالی وارد افغانستان شده که از ابتدای هفته جاری دست کم سه هزار نظامی انگلیسی به همراه نیروهای امنیتی افغان، حمله گسترده ای را به "موسی قلعه" مهمترین پایگاه طالبان آغاز کردند و روز گذشته موفق به بازپس گیری این شهر از طالبان شدند.

لازم به ذکر است، وظیفه اصلی مبارزه با موراد مخدر در افغانستان که هم اکنون به دلیل افزایش تولید و افزایش قاچاق آن به کشورهای دیگربه یکی از مهمترین نگرانیهای سازمان ملل متحد تبدیل شده، بر عهده انگلیس است.

بر اساس این گزارش، انگلیس هم اکنون هفت هزار و 800 نیرو در افغانستان دارد و این میزان همچنان بدون کاهش به منظور مبارزه با طالبان در افغانستان باقی خواهد ماند.

یادآور می شود، براون در حالی ادامه حضور نظامیان کشورش را در افغانستان اعلام خواهد کرد که در روزها و ماه های گذشته خبرهای متعددی درباره کمبود تجهیزات و وسایل اولیه پزشکی در میان نظامیان انگلیسی حاضر در افغانستان منتشر شده است.