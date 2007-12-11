رایزنی سنیوره با علامه فضل الله درباره تحولات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله، فواد سنیوره در تماس با این عالم برجسته لبنان ضمن مطلع شدن از صحت و سلامی وی ، درباره تحولات لبنان و راه های پیشبرد اوضاع و توافق با یکدیگر (درباره انتخابات ریاست جمهوری)رایزنی کرد.

فواد سنیوره همچنین درتماس با شیخ عبدالله قبلان نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان درباره تحولات سیاسی این کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه السفیر، نخست وزیر لبنان درادامه تماسهای خود، روزگذشته با شیخ محمد رشید قبانی مفتی لبنان ، نصرالله صفیر اسقف اعظم مارونی های لبنان و دیگر مقامهای مذهبی این کشور درباره تحولات این کشور رایزنی کرد.

این رایزنی ها درحالی صورت گرفت که قراربود امروز سه شنبه نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید برگزار شود، اما شب گذشته نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: به منظور ادامه رایزنی ها برای دستیابی به توافقاتی درباره رئیس جمهوری جدید ، نشست به دوشنبه26 آذرماه موکول شد.

این تعویق در برگزاری نشست پارلمان لبنان، هشتمین بار است که صورت می گیرد.