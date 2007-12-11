تکمیل مطالعات ساخت نخستین نیروگاه زغالسنگ سوز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد‌ با اشاره ذخایر فراوان زغالسنگ کشف شده در منطقه طبس گفت: با توجه به وجود 120 میلیون تن ذخیره زغالسنگ اکتشاف شده و ذخایر آبی مطلوب دراین منطقه می ‌توان نسبت به ساخت نخستین نیروگاه‌ زغالسنگ سوز دراین منطقه امیدوار بود.

مدیرعامل سازمان توسعه برق با بیان اینکه مطالعات اولیه نشانگر آن است که در صورت نهایی شدن ساخت نیروگاه، ذخایر مورد نیاز آن وجود دارد، ‌افزود: با توجه به تاکید رئیس‌ جمهوری و همکاری مجلس، سازمان توسعه برق ایران نیز در احداث این نیروگاه جدی است.

وی افزود: با توجه به 40 سال زمان در نظر گرفته شده برای بهره‌برداری نیروگاه،‌ باید مطالعات گسترده تری برای اطمینان از دوام ذخایر یافت شده در این دوره صورت گیرد.

بهزاد با بیان اینکه بررسیها حاکی از لزوم صرف 600 میلیارد تومان برای احداث این نیروگاه با ظرفیت 650 مگاوات است، تصریح کرد: با توجه به هزینه سرمایه گذاری این طرح، با انجام رسیدن مطالعات مورد اشاره‌ احداث نیروگاه باید به صورت مداوم پیگیری شود.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران با اشاره به ذخایر آبی یافت شده کنونی با توان آب دهی 50 لیتر در ثانیه ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ذغل سنگ سوز طبس باشیم.

وی وارد مدار شدن 2080 مگاوات ظرفیت نیروگاهی در سال 84 و 3234 مگاوات در سال 85 توسط سازمان توسعه برق را نشان از اراده سازمان توسعه برق دانست.

مصطفی علی ربانی مجری طرحهای نیروگاه بخاری سازمان نیز گفت: تاکنون مطالعات اکتشاف ذخایر زغالسنگ منطقه در سه مرحله صورت گرفته که نتایج اولیه‌ تا عمق 150 متر منطقه مورد بررسی حاکی از وجود 120 میلیون تن زغال حرارتی است.

وی با بیان اینکه تاکنون 37 حلقه چاه اکتشافی تا عمق 330 متر حفر شده تصریح کرد: این مطالعات نشانگر آن است که‌ این چاهه‌ا توان آب دهی 50 لیتر در ثانیه را که برای تامین آب مورد نیاز دوران بهره برداری نیروگاه کافی است، اما برای اطمینان و تکمیل مطالعات، چاههایی نیز با اعماق بیشتر حفر خواهد شد.

ربانی گفت: مجموع مطالعات در حال حاضر باعث ارائه نمای روشنی از احداث نیروگاه زغالسنگ سوزطبس شده است.