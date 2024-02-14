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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۸

رییس هیات بدمینتون قم در گفت‌وگو با مهر:

هیات بدمینتون قم رنکینگ زمستانه رده‌های پایه را برگزار می‌کند

هیات بدمینتون قم رنکینگ زمستانه رده‌های پایه را برگزار می‌کند

قم- رییس هیات بدمینتون استان قم گفت: این هیات مسابقات رنکینگ زمستانه پسران ویژه رده های پایه را برگزار می‌ کند.

علی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات رنکینگ زمستانه جام فجر ویژه پسران در رده های پایه به مناسبت گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در قم برگزار می شود.

رییس هیات بدمینتون استان قم افزود: این مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری به مدت ۲ روز در ۵ رده سنی برگزار خواهد شد.

وی ابراز کرد: مسابقات رنکینگ زمستانه جام فجر قم در تالار اختصاصی بدمینتون مرحوم حامد فرهمند قم برگزار خواهد شد.

وی برگزاری این مسابقات را گام مهمی در استعداد یابی هیات بدمینتون استان قم عنوان کرد و گفت: یکی از اولویت های هیات بدمینتون استان قم پرورش استعدادهای جوان این رشته است.

رییس هیات بدمینتون استان قم یادآور شد: مسابقات رنکینگ زمستانه جام فجر استان قم در رده های سنی زیر ۱۱، زیر ۱۳، زیر ۱۵، زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6024287
مهدی بخشی سورکی

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