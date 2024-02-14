به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران چراغی گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی به پلیس آگاهی چهارباغ، تیم ویژه ای از کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی تعیین شد.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی کارآگاهان موفق به شناسایی سارق مورد نظر شده و پس از بررسی‌های تکمیلی مشخص شد متهم در هفته‌های اخیر توسط عوامل انتظامی ساوجبلاغ دستگیر شده و اکنون در زندان به سر می‌برد.

سرهنگ چراغی مطرح کرد: با انجام هماهنگی‌های قضائی متهم برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی این شهرستان منتقل شد و در بازجویی‌ها به ارتکاب ۱۱ فقره سرقت از باغ‌ها و ویلاهای اطراف شهرستان چهارباغ اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی چهارباغ از دستگیری یک مالخر انبار مسروقه در خصوص این پرونده نیز خبر داد و عنوان کرد: پس از تکمیل پرونده متهم به همراه مالباختگان شناسایی شده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.