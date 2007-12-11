آنفلوآنزای پرندگان فقط یک بیماری شغلی است

دکتر عبدالرضا استقامتی، در ارتباط با وجود آنفلوآنزای پرندگان در مرغداریهای استان تهران، به خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت در این زمینه هیچ مسئولیتی مبنی بر تایید وجود یا عدم وجود چنین بیماری ندارد و این وظیفه سازمان دامپزشکی است.

وی در عین حال تصریح کرد: آنفلوآنزای پرندگان، بیماری نیست که خطری برای افراد داشه باشد و تنها کسانی که در ارتباط مستقیم با پرندگان هستند و یا اینکه در مرغداریها کار می کنند، باید مراقب سلامتی خود باشند.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت با اشاره به اینکه پرنده آلوده به آنفلوآنزا ظرف مدت 48 ساعت می میرد، افزود: تا کنون در دنیا هیچ گزارشی مبنی بر مرگ و میر افراد به واسطه خوردن مرغ های مبتلا به آنفلوآنزا نداشته ایم.

استقامتی افزود: مردم بر اساس آنچه که در خصوص آنفلوآنزای پرندگان می شنوند، قضاوت می کنند. در صورتی که واقعیت این نبوده و می بایست اطلاع رسانی درست در این قبیل موارد انجام شود تا موجبات نگرانی را فراهم نیاورد.