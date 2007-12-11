ستاد دهه فجر در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در نشستی که صبح امروز با حضور نمایندگانی از نهادها وادارات وتشکل های دولتی برگزارشد ستاد برگزاری ایام پیروزی انقلاب اسلامی با 24 کمیته تشیل شد.

کمیته تخصصی زنان، تعاون، رسانه وارتباطات، روستایی، حوزه و روحانیت، مساجد، بسیج، نیروهای مسلح، ورزش، کودک و نوجوان، فضاسازی و زیبا سازی شهرها، کمیته دانشجویی و دانش آموزی و احزاب از جمله این کمیته ها هستند که مسئولیت برگزاری برنامه های دهه فجر در استان را عهده دار خواهند بود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس ستاد دهه فجر آذربایجان غربی در این نشست با اشاره به همزمانی ایام پیروزی انقلاب اسلامی با انتخابات مجلس هشتم گفت: کم رنگ کردن حضور پرشور مردم در عرصه های مختلف اجتماعی یکی از توطئه های استکبار جهانی است که در این راستا کلیه ادارت ونهادهای دولتی باید از تمام توان برای حضور حداکثری مردم در انتخابات و برنامه های دهه فجر استفاده کنند.

عبدالرحیم نیساری حضور تمامی اقشار مردم در برنامه های گرامیداشت ایام دهه فجر از اولویت های این ستاد است. در ستاد دهه فجر آذربایجان غربی 25 نهادوارگان دولتی عضویت دارند.