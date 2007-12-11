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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

برگزیده آبان ماه جایزه ادبی طهران مشخص شد

عاطفه وطن دوست - شاعر سپیدسرا - موفق شد جایزه ادبی آبان ماه طهران را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، جایزه ادبی طهران برای آبان ماه به عاطفه وطن دوست اختصاص یافت.

این جایزه به همت حوزه هنری استان تهران و با همکاری رادیو جوان، شرکت انتشاراتی سوره مهر و موسسه انتشاراتی جام جم برگزار می شود و در هر ماه از یک نویسنده و شاعر برگزیده (زیر 35 سال) تقدیر می کند.

هنرمندان جوان می توانند برای شرکت در بخش داوری این مسابقه، آثار خود را به نشانی دبیرخانه جایزه واقع در میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم، شماره 28 ارسال و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.tehranmah.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 602434

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