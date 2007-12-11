109 آبرسانی خصوصی در غرب استان تهران تحویل بخش دولتی شده است

حسام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تاکنون دو هزار و 687 فقره انشعاب آب به همراه تاسیسات موجود آن به آبفای غرب استان تهران تحویل داده شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: رینگ و متصل نبودن شبکه های شش محله موجود در شهر گرمدره، غیر استاندارد بودن بخش اعظمی از شبکه و انشعاب ها و آبدهی بسیار پایین چاه های موجود از مشکلات و موانع آبرسانی بهینه به شهر گرمدره است.

وی با اشاره به شروع به کار اداره آبفا گرمدره افزود: شرکت آبفای غرب استان تهران پس از تحویل گیری این آبرسانی اقدام به دبی سنجی، آزمایش شیمیایی چاه ها، تحویل سه قطعه زمین برای احداث چاه و به کارگیری مشاور در سیستمهای تامین، توزیع و خطوط انتقال آب کرده است.

محمدی یادآور شد: این واحد کلیه پیمانکاران واحد های حوادث، گشت چاه ها و مخازن و خدمات مشترکین را برای مدت سه ماه به کار گرفته است.

گرمدره از به هم پیوستن روستاهای امیرآباد، ابوذر، سعادتیه، ناصریه، کوهک و گرمدره تشکیل شده و در حال حاضر دارای جمعیتی برابر 12 هزار و 827 نفراست.