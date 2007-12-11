تلاش افراطیها برای تبدیل مسجدالاقصی به مکان مقدس یهودیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دکتر حسن خاطر دبیر کل کمیته اسلامی مسیحی دفاع از قدس و مقدسات اظهار داشت: مراجع دینی یهودیان افراطی اقدامات خطرناکی را به منظور تسلط به مسجدالاقصی و تبدیل آن به کنیسه یهودیان و مکانی مقدس برای یهودیان انجام می دهند.

افراطیهای یهودی با صدور منشورهایی به صورت رسمی اعلام کردند مسجدالاقصی به مکانی مقدس برای یهودیان تبدیل شده و آنها می توانند آزادانه به آن رفت و آمد کنند . این منشور از سوی رسانه های گروهی مختلف منتشر شد.

مجموعه یورشهای روزانه نیز به مسجدالاقصی که افراطیها با حمایت برخی از مقامات رسمی انجام می دهند، از دیگر فعالیتها برای یهودی سازی قدس و تبدیل مسجدالاقصی به کنیسه به شمار می رود.

دکتر حسن خاطر در مورد ادامه فعالیتهای سیاسی رژیم اشغالگر اسرائیل در اماکن مقدس مسلمانان هشدار داد و خواستار حمایت از این اقدامات خطرناک به منظور سیطره بر مسجدالاقصی و تبدیل آن به کنیسه شد.

این در حالی است که فلسطینیان با هدف آبادانی و نگهداری از مسجدالاقصی در زمانی که مؤسسه اسرائیلی و پلیس در امور اوقاف دخالت می کند، فعالیت خود را آغاز کرده اند.