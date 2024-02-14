رسیدگی به ۴۲ هزار و ۱۵ فقره پرونده در شورای حل اختلاف جنوب کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد امیر ابراهیمی بیان داشت: مجموعه شوراهای حل اختلاف جنوب استان کرمان در حال حاضر شاهد حضور بیش از ۲۵۷ عضو فعال است که در ۹ حوزه قضائی در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و خدمت رسانی به مردم فعالیت می‌کنند.



معاون توسعه حل اختلاف استان کرمان خاطر نشان کرد: مجموعه شورای حل اختلاف جنوب استان کرمان در جهت ایجاد مصالحه با فعال نمودن شعب و جذب شخصیت‌های مؤثر و استفاده از بزرگان و ریش سفیدان حوزه‌های قضائی و برگزاری جلسات متعدد اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف با خانواده‌های اولیا دم توانسته است در ۱۰ ماه سال جاری تعداد ۶ پرونده با موضوع قتل عمد و غیر عمد به مصالحه بینجامد.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال‌های اخیر، لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان هاست و ایشان همواره بر لزوم مجازات‌های جایگزین حبس تاکید داشته‌اند و بر همین اساس با حضور مستمر اعضا شوراهای حل اختلاف جنوب استان در ۳ شعبه ویژه زندان در حوزه‌های قضائی جیرفت، کهنوج و منوجان از ابتدای سال جاری ۲۲ زندانی از زندان آزاد شدند.

معاون توسعه حل اختلاف استان کرمان هدف از تشکیل شورای حل اختلاف را کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی و کیفری به نظام قضائی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها اعلام و بیان کرد: این نهاد در همین چارچوب توانسته با رسیدگی به اختلافات مردم و سوق دادن طرفین به صلح و سازش حجم قابل توجهی از بار دستگاه قضائی را کاهش دهد.

وی گفت: بر همین اساس تاکنون عملکرد و اقدامات مؤثر و راه‌های حل اختلاف نقش و تأثیر بسزایی در کاهش پرونده‌ها داشته است

وی ادامه داد: یکی از درخشان‌ترین اقدامات در جنوب استان طرح دادرسی الکترونیکی توسط کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان کهنوج می‌باشد به طوری که کارکنان پرتلاش شوراهای حل اختلاف موفق شده‌اند تعداد ۷ هزار و ۴۹۴ فقره پرونده را از ابتدای سال تاکنون به صورت تمام الکترونیک و بدون استفاده از کاغذ رسیدگی نمایند.

این مقام قضائی ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح دادرسی الکترونیک در شورای حل اختلاف شهرستان کهنوج نقطه آغازی برای الکترونیکی شدن پرونده‌های قضائی در سطح استان شود تا به تبع آن زمینه ساز رضایت مندی عمومی و افزایش سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه‌ها فراهم شود.