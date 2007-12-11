یکی از قدرتهای حافظه حذف اطلاعات بیهوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان سوئدی موسسه کارولینسکا که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره مجله "نیچر نوروساینس" منتشر کرده اند، در تحقیقات خود نشان دادند که یک حافظه خوب حافظه ای نیست که بتواند اطلاعات را ذخیره کند، بلکه عملکرد مناسب آن به توانایی در حذف خاطرات و اطلاعات بیهوده نیز بستگی دارد.

در حقیقت این دانشمندان منطقه ای از مغز را شناسایی کردند که منطقه "فیلتر چیزهای بی ربط" نامیده می شود. این منطقه توانایی انتخاب خاطرات و ذخیره اطلاعاتی را دارد که از نظر اهمیت با ارزش هستند.

نتایج این تحقیقات می تواند علت این مسئله را که در برخی افراد به خاطر آوردن خاطرات بهتر از دیگران است توضیح دهد.

توانایی نگهداری اطلاعات در داخل ذهن به عنوان کار اصلی حافظه شناخته می شود و استفاده از این عملکرد برای انسانها همیشگی است، برای مثال هنگامی که فرد یک عملیات ساده ریاضی را انجام می دهد و یا یک شماره تلفن را به خاطر می آورد، از این عملکرد استفاده کرده است.

این توانایی محدودیت هایی دارد و به نظر می رسد در افراد مختلف متفاوت باشد. این تفاوت تنها به ویژگی های مغز باز نمی گردد، بلکه به تفاوت های موضوعات بی اهمیت نیز دارند بستگی دارد.

این دانشمندان برای دستیابی به این نتایج با استفاده از رزونانس مغناطیسی رویدادهایی را که در مغز 25 داوطلب سالم اتفاق می افتد، ردیابی کردند.