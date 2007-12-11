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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

"مردگان" به شیوه کارگاهی اجرا می‌شود

نمایش "مردگان" نوشته طلا معتضدی که با کارگردانی نیما دهقان در بخش چشم‌انداز 87 جشنواره تئاتر فجر حضور دارد به شیوه کارگاهی اجرا می‌شود.

کارگردان نمایش "مردگان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "از هفته آینده تمرین‌های نمایش شروع و کار به شیوه کارگاهی اجرا می‌شود. سعی کرده‌ایم از خلاقیت در کار استفاده بالایی داشته باشیم."

دهقان در ادامه افزود: "در مسائلی مانند نور، کارگردانی و طراحی صحنه در این کارگاه کارهایی خلاقانه برخلاف ساختارهای حاکم بر تئاتر انجام دادیم. یعنی به عنوان مثال به جای پرژکتور که نور را از بالا به صحنه می‌تاباند، منبع نور صحنه نمایش ما درون دکور تعبیه شده است."

لیلی رشیدی، فرزین صابونی، سینا رازانی و علیرضا محمدی بازیگران، فرشاد فزونی آهنگساز و منوچهر شجاع طراح صحنه و لباس نمایش هستند. دهقان کارگردانی نمایش‌هایی چون "لوله"، "دو متر در دو متر جنگ" و "اگر آسمان ببارد" را در پرونده کاری خود دارد.

کد مطلب 602443

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