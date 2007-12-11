همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی چالشها و پیامدها برگزاری می شود

یدالله رجایی به خبرنگار مهر در زنجان افزود: این همایش با اهداف شناخت و تعیین عوامل مؤثر در بهبود و توسعه ‏اتحاد ملی و انسجام اسلامی شناخت و تعیین عوامل بازدارنده و آسیبهای موثر و ‏شناسایی راهکارهای ایجاد اتحاد ملی و انسجام اسلامی خواهد بود

وی با عنوان این که این همایش با همکاری دانشگاه پیام نور و ستاد اتحاد ملی و انسجام اسلامی شهرستان ابهر 12 بهمن سالجاری در سالن اجتماعات واحد ابهر برگزار می شود، ادامه داد: علاقمندان می توانند مقالات خود را تا روز 15 دیماه به دبیرخانه همایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ارسال نمایند همچینن زمان اعلام پذیرش نهایی مقالات اول بهمن ماه است.

رجایی برگزاری این همایش را گامی مهم در تبین و رشد جایگاه اتحاد ملی وانسجام اسلامی در بین دانشجویان دانست و گفت: "همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی چالشها و پیامدها" در 12 محور مرتبط برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، نقش رهبری در اتحاد ملی و انسجام اسلامی، نقش خانواده در تقویت اتحاد ملی، نقش حکومت در تقویت اتحاد ملی وانسجام اسلامی، نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تقویت اتحاد ملی و نقش رسانه های همگانی در تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی را از محورهای برگزاری این همایش دانست.

رجایی همچنین ادامه داد: تاثیر اعتدال فرهنگی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی، راهکارها و موانع موجود در اتحاد ملی و انسجام اسلامی، اتحاد و انسجام از منظر متون دینی و تاریخی، نقش حوزه و دانشگاه در ایجاد اتحاد ملی، هویت ملی و راهکارهای تقویت آن، نقش دشمن شناسی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی ‏و نقش امور فرهنگی و ورزشی در اتحاد ملی از دیگر محورهای برگزاری "همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی چالشها و پیامدها" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.