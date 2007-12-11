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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

جام باشگاه های جهان - ژاپن

مرحله نیمه نهایی از فردا آغاز می شود

مرحله نیمه نهایی از فردا آغاز می شود

مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان از فردا با برگزاری دیدار بین تیم های ساحل تونس و بوکاجونیورز آرژانتین در ژاپن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیروزی تیم فوتبال اسپورتیو ساحل تونس مقابل پاچوکا مکزیک و برتری اوراوا ردز ژاپن برابر سپاهان ایران، این دو تیم آفریقایی و آسیایی راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان شدند تا از فردا در کنار تیم های آث میلان ایتالیا و بوکاجونیورز آرژانتین رقابت خود را در این مرحله آغاز کنند.

بر این اساس از فردا مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:

چهارشنبه - 21/9/86
بوکاجونیورز آرژانتین - استپورتیو ساحل تونس

پنجشبنه - 22/9/86
آث میلان ایتالیا - اوراوا ردز ژاپن

کد مطلب 602446

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