مرحله نیمه نهایی از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیروزی تیم فوتبال اسپورتیو ساحل تونس مقابل پاچوکا مکزیک و برتری اوراوا ردز ژاپن برابر سپاهان ایران، این دو تیم آفریقایی و آسیایی راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان شدند تا از فردا در کنار تیم های آث میلان ایتالیا و بوکاجونیورز آرژانتین رقابت خود را در این مرحله آغاز کنند.

بر این اساس از فردا مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان طبق برنامه زیر آغاز خواهد شد:

چهارشنبه - 21/9/86

بوکاجونیورز آرژانتین - استپورتیو ساحل تونس

پنجشبنه - 22/9/86

آث میلان ایتالیا - اوراوا ردز ژاپن